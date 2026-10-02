Будинок Олександра Усика постраждав під час атаки на Київ (фото)

Дружина Олександра Усика показала кадри наслідків обстрілу

У Києві будинок українського боксера Олександра Усика було понівечено під час чергової російської атаки на столицю. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку дружини боксера Катерини Усик в Іnstagram.

Катерина Усик опублікувала фото розбитих скляних дверей. Через вибухову хвилю скло повністю потріскалося. Стос Усик підписко коротко «Дім» та додала емодзі у вигляді розбитого серця. Більше деталей вона не розкривала.

Дружина Олександра Усика показала наслідки обстрілу РФ фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

На початку повномасштабного вторгнення російські військові зайшли в будинок родини Усиків у Ворзелі в Київській області. Тоді окупанти розгромили подвірʼя будинку військовою технікою. Також росіяни залишили після себе безлад.

У 2022 році окупанти зайшли у будинок Олександра Усика фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Нині родина Усиків живе на дві країни. Сімʼя часто зʼявляється в Іспанії та час від часу мешкає в Україні. Зокрема дочка Олександра Усика часто зʼявляється у сомережах із відео з Києва. Водночас Катерина Усик публікує дописи з Іспанії.

Нещодавно Олескар та Катерина Усик відзначили річницю весілля в Іспанії. Подружжя вже 17 років у шлюбу. Так, Катерина та Олександр Усик святкували річницю в колі друзів та рідних. На фото родина Усиків показала, як розважалися їхні гості, та поділилася світлинами, де позували вдвох в обіймах, а також показала своїх дітей.

Також «Главком» розповідав про історію кохання та шлюб подружжя. Вони познайомилися у шкільні роки у Сімферополі. Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей. Першою у пари зʼявилася дочка Єлизавета, дівчинка народилася у 2010 році. Потім у подружжя зʼявився син Кирило у 2013 році, а через два роки – син Михайло.У 2024 році в Усиків народилася донька Марія.