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Спортивний коментатор розповів, коли та у якій ваговій категорії повернеться Ломаченко

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Спортивний коментатор розповів, коли та у якій ваговій категорії повернеться Ломаченко
За свою кар'єру Ломаченко здобув 18 перемог та тричі зазнав поразки
фото: Boxingscene

Українець знову вийде на ринг у листопаді

Спортивний коментатор Браян Кастер розповів, коли на ринг повернеться український боксер Василь Ломаченко. Про це повідомляє «Главком».

«Ломаченко розповів мені, що повернеться на ринг у листопаді у другій напівлегкій вазі», – написав Кастер у своєму X.

Останній свій бій Василь Ломаченко провів у травні 2024 року: тоді українець вийшов у ринг з австралійцем Джорджом Камбососом. Ломаченко здобув перемогу, відправивши свого суперника у нокаут в 11-му раунді та завоював титул IBF у легкій вазі.

У червні 2025 року українець оголосив про завершення кар'єри, втім майже через рік оголосив про повернення до боксу. Ломаченко залишив Україну та перебрався до Пуерто-Ріко, де готується до наступного роєдинку.

До слова, Президент WBO Густаво Олів'єрі розповів про спілкування з Ломаченком.

 

Теги: Василь Ломаченко бокс

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