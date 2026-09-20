Олександр Усик зустрівся з Прем'єр-міністром Чорногорії (фото)

Український боксер останній раз виходив у ринг чотири місяці тому

Раніше український боксер зустрічався з Дональдом Трампом

Український боксер Олександр Усик зустрівся з Прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсмена.

«Було приємно зустрітися з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем. Дякую за чудову розмову та підтримку України», – написав Усик.

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Наразі Олександр перебуває в Чорногорії.

У червні цього року Олександр Усик зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.

Останній бій Усик провів у травні 2026 року: тоді у Єгипті він бився з нідерландцем Ріко Верховеном. У 11-му раунді українець нокаутував свого опонента.

Нагадаємо, що Олександр Усик не планує битись з Тайсоном Ф'юрі – українець зконцентрований на потенційному протистоянні з Деонтеєм Вайлдером.