Олександр Усик зустрівся з Прем'єр-міністром Чорногорії (фото)
Раніше український боксер зустрічався з Дональдом Трампом
Український боксер Олександр Усик зустрівся з Прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсмена.
«Було приємно зустрітися з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем. Дякую за чудову розмову та підтримку України», – написав Усик.
Наразі Олександр перебуває в Чорногорії.
У червні цього року Олександр Усик зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.
Останній бій Усик провів у травні 2026 року: тоді у Єгипті він бився з нідерландцем Ріко Верховеном. У 11-му раунді українець нокаутував свого опонента.
Нагадаємо, що Олександр Усик не планує битись з Тайсоном Ф'юрі – українець зконцентрований на потенційному протистоянні з Деонтеєм Вайлдером.
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