Олександр Усик не планує битись з Тайсоном Ф'юрі

Українець зконцентрований на потенційному протистоянні з Деонтеєм Вайлдером

Український боксер Олександр Усик не планує виходити н ринг з британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «World Boxing News».

39-річний боксер відмовив «циганському королю» у проведенні ще одного бою. У двох попредніх протистояннях перемога залишилась за українцем.

Натомість Усик планує зконцентруватись на потенційному простиятонні з іншим британцем – Олександр планує вийти на ринг з Деонтеєм Вайлдером. Для українця цей бій мое стати останнім у кар'єрі.

Останнім на даний момент боєм Усика було вигране протистояння з нідерландцем Ріко Верховеном. Олександр відправив свого суперника у нокаут в 11-му раунді.

Деонтей Вайлдер у своєму останньому бої зустрівся з Дереком Чісорою та виграв за роздільним рішенням суддів.

Раніше Олександр Усик підтвердив, що готовий вийти на ринг з Деонтеєм Вайлдером.