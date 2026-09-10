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Олександр Усик не планує битись з Тайсоном Ф'юрі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Олександр Усик не планує битись з Тайсоном Ф'юрі
Олександр Усик планує провести бій з Деонтеєм Вайлдером
фото: Instagram Олександра Усика

Українець зконцентрований на потенційному протистоянні з Деонтеєм Вайлдером

Український боксер Олександр Усик не планує виходити н ринг з британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «World Boxing News».

39-річний боксер відмовив «циганському королю» у проведенні ще одного бою. У двох попредніх протистояннях перемога залишилась за українцем.

Натомість Усик планує зконцентруватись на потенційному простиятонні з іншим британцем – Олександр планує вийти на ринг з Деонтеєм Вайлдером. Для українця цей бій мое стати останнім у кар'єрі.

Останнім на даний момент боєм Усика було вигране протистояння з нідерландцем Ріко Верховеном. Олександр відправив свого суперника у нокаут в 11-му раунді.

Деонтей Вайлдер у своєму останньому бої зустрівся з Дереком Чісорою та виграв за роздільним рішенням суддів.

Раніше Олександр Усик підтвердив, що готовий вийти на ринг з Деонтеєм Вайлдером.

Теги: бокс Діонтей Вайлдер Олександр Усик

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