Хто після Кличків та Усика? Головні надії українського професійного боксу

Чи готове нове покоління українських боксерів повторити успіхи українських легенд?

Останні десятиліття стали для українського боксу надуспішними. Спершу блискучі Віталій та Володимир Клички досягли неймовірних вершин, а згодом до них приєднався і Олександр Усик, який досі не зазнав жодної поразки та всерйоз претендує на звання найкращого боксера в історії.

Втім «рукавички на цвях» доводиться вішати всім, навіть найталановитішим. Брати Клички вже давно завершили спортивну кар’єру, хоча іноді медіа і підігрівають тему їх можливого повернення на ринг. Усика теж наближається до моменту завершення кар'єри: непереможний українець довів усе, що міг. Легенді українського та світового спорту вже 39, і, найімовірніше, він проведе ще один або два бої, де його потенційними суперниками називаються Ріко Верховен та Деонтей Уайлдер.

Після того, як три легенди дарували українському спорту найвеличніші перемоги, на їхніх наступників покладається надвелика відповідальність. Глядач очікуватиме продовження яскравих виступів та гучних перемог – тиск на молодих боксерів буде надзвичайно високим.

«Главком» розповідає про тих, хто вже взявся продовжувати кувати славу українського боксу на міжнародній арені.

Олександр Хижняк (напівважка вага)

Олександр Хижняк нещодавно здобув свій перший пояс у професійному боксі фото: Usyk 17 Promotions

Вік : 31 рік

: 31 рік Робоча рука : права

: права Стійка : ортодоксальна (класична)

: ортодоксальна (класична) Професійний рекорд: три перемоги, жодної поразки (дві перемоги нокаутом)

Олександр Хижняк до того, як спробувати свої сили на професійному рівні, був провідним бійцем нашої збірної на аматорському рингу. 31-річний українець на міжнародній арені завоював величезну кількість медалей: золото літніх Олімпійських ігор 2024 року у напівважкій вазі, два золота Європейських ігор (2019 та 2023 роки), срібло літньої Олімпіади 2020 року у середній вазі, золото чемпіонату світу та Європи, які пройшли у 2017 році, у середній вазі. І це далеко не весь послужний список Хижняка.

У 2026 році він вперше вийшов на професійний ринг: новий етап його кар'єри стартував у Києві на вечорі боксу, який організовував Олександр Усик та його компанія Usyk 17 Promotions. Суперником Хижняка став колумбієць Вілмер Барон. Бій завершився набагато швидше, ніж всі того очікували: українець відправив латиноамериканця у нокаут ще в першому раунді.

Згодом Олександр взяв участь у події світового масштабу: Хижняк виступив в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа та Крістіана Пренга, який відбувався у Саудівській Аравії. Тоді, у Джидді, українець відправив у технічний нокаут Ленні Патрача. Також Хижняк вже встиг завоювати свій перший титул на професійному рівні. Сталося це на вечорі боксу Rising Stars у Львові, який також організовувала компанія Олександра Усика. Суперником 31-річного українця став аргентинець Дурваль Еліас Паласіо. Свідками нокауту глядачі не стали, бо бій тривав усі 10 раундів та за рішенням суддів пояс (100:90, 99:91, 98:92) WBA Gold International у напівважкій вазі завоював уродженець Полтави.

При тому, що Олександр успішно стартував на професійному рівні, він не планує припиняти виступи на аматорському рівні. Українець планує взяти участь на Олімпіаді у 2028 році у Лос-Анджелесі.

Якщо казати про особливості боксу Хижняка, то Полтавський танк відомий тим, який шалений темп він тримає під час боїв. Тим цікавіше спостерігати за його розвитком: чи зможе Олександр адаптувати свій стиль до вимог професійного рівня та чи зможе він так само здобувати перемоги проти більш статусних опонентів, які, як здається, у нього ще попереду.

Дмитро Ловчинський (надважка вага)

Дмитро Ловчинський є представником найуспішнішої вагової категорії для України фото: Інстаграм Дмитра Ловчинського

Вік : 27 років

: 27 років Робоча рука : права

: права Стійка : ортодоксальна (класична)

: ортодоксальна (класична) Професійний рекорд: три перемоги, жодної поразки (три перемоги нокаутом)

Історично до надважкої ваги прикута найбільша увага, саме у цій категорії славу українського боксу творили Клички та Олександр Усик. І саме зараз тут головною надією нашої країни є Дмитро Ловчинський.

Уродженець Броварів має великий досвід виступів на аматорському рівні. Серйозних нагород на міжнародному рівні Ловчинський не завоював, але брав участь у Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. На рівні чемпіонатів України у Дмитра успіхів більше: він здобув золото національної першості 2022, 2023, 2025 та 2026 років, а також срібло та бронзу у 2021 та 2019-му відповідно.

Минулого року українець ухвалив рішення спробувати свої сили у професійному боксі і успішно стартував у Палаці спорту у Києві на вечорі боксу від промоушена SpartaBox: Ловчинський в першому раунді відправив у нокаут грузина Паату Адуашвілі.

На другий бій Дмитра глядачі чекали понад рік: у березні 2026 року 27-річний українець зійшовся у ринзі з турком Сінаном Кизилташем. З цього протистояння наш спортсмен також вийшов переможцем – відправив свого опонента у технічний нокаут.

Третій бій у надважкій вазі відбувся на раніше згаданому вечорі боксу у Львові, який організувала Usyk 17 Promotions. Там суперником Дмитра став Дейбіс Беррокал з Колумбії. Протистояння завершилося перемогою Ловчинського – нокаут ще в першому раунді, повторення історії з Адуашвілі.

Дмитро не є класичним представником надважкої ваги: він все ж таки орієнтується на техніку, контроль бою та вміння «відіграти другим номером» замість того, щоб робити ставку на один удар, який має відправити суперника у нокаут, або ж на фізичний тиск на суперника, Ловчинський намагається витрачати якомога менше енергії та не йти у жорсткі та ризиковані розміни. Йому властива робота на дистанції, використання джебів та розумний бокс «на контратаках».

Зараз зарано порівнювати Ловчинського з братами Кличками або ж з Олександром Усиком, бо поки що серйозних досягнень у професійному ринзі він немає, проте якщо він продовжить так само впевнено боксувати, то має серйозні шанси досягти справді великих висот.

Юрій Захарєєв (перша середня вага)

Юрій Захареєв вважається одним з найперспективніших українських боксерів фото: Top Boxing Generation

Вік : 23 роки

: 23 роки Робоча рука : права

: права Стійка : ортодоксальна (класична)

: ортодоксальна (класична) Професійний рекорд: 2-0 (1 KO)

Юрій є наймолодшим боксером, який був згаданий у цьому матеріалі: йому в лютому виповнилось 23 роки. Попри це Захарєєв має дуже непогані досягнення на аматорському рівні. У нього в доробку є золоті медалі чемпіонатів України у 2021, 2023 та 2025 роках, золото Чемпіонату світу та бронза Чемпіонату Європи у 2021 та 2025 роках відповідно.

На професійному рівні українець вперше виступив у 2024 році. Сталося це в грудні в Києві, де за рішенням суддів здолав колумбійця Хоеля Хуліо. Після цього влітку наступного року відправив у технічний нокаут представника Словаччини Бориса Недбала.

Захарєєв є доволі технічним боксером, який активно працює ногами та корпусом. Спортсмен казав, що найбільше йому імпонує бокс у виконанні Роя Джонса-молодшого, який відомий своєю високою швидкістю та реакцією, неастандартними комбінаціями та ударом, який кладе в нокаут.

Інші претенденти на успіх у професійному боксі

Перспективними також вважаються Айдер Абдураімов та Павло Іллюша.

Айдер Абдураімов славиться своєю швидкістю під час боїв фото: відкриті джерела

Вік : 22 роки

: 22 роки Робоча рука : права

: права Стійка : ортодоксальна (класична)

: ортодоксальна (класична) Професійний рекорд: дві перемоги, жодної поразки

Перший виступає в напівлегкій та легкій ваговій категоріях, і у свої 22 роки вже провів два бої на професійному рівні. Спершу він технічним нокаутом здолав азербайджанця Раофа Агхаєва, а згодом здобув перемогу за рішенням суддів над аргентинцем Нестором Адріаном Майдану. Абдураімов демонструє гарну швидкість та універсальність.

Павло Іллюша має потужний стиль ведення бою фото: Інстаграм Павла Іллюші

Вік : 24 роки

: 24 роки Робоча рука : права

: права Стійка : ортодоксальна (класична)

: ортодоксальна (класична) Професійний рекорд: чотири перемоги, жодної поразки (чотири перемоги нокаутом)

Іллюша виступає у другій середній вазі, де досі залишається непереможним. Він провів чотири поєдинки, і всі завершились нокаутами. Він здолав Аллефа Жорделлі (Португалія), Іванса Левіскіса (Латвія), Хуана Боада (Колумбія) та Андрія Санджуру (Україна). Павло є класичним боксером-панчером, який серйозно тисне на свого суперника.

Цілком можливо, що те прізвище, яка через роки буде об'єднувати усю нашу країну біля екранів телевізорів та смартфонів, змушуючи вболівати за свою перемогу, ще нам не відоме. Але кожен з героїв цього матеріалу є претендентом на те, щоб написати нову історію, а можливо й перевершити легенд.

Данііл Киріяка, «Главком»