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Керівник UFC Уайт відреагував на госпіталізацію бійця промоушна через передозування наркотиками

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Керівник UFC Уайт відреагував на госпіталізацію бійця промоушна через передозування наркотиками
У UFC вибухнув новий скандал

28-річного бійця UFC Макміллена знайшли в туалеті нічного клубу

Керівник UFC Дейна Уайт прокоментував новину про госпіталізацію американського бійця промоушна Томмі Макміллена через передозування наркотиками. Про це повідомляє «Главком».

«Як я про це дізнався? З Інтернету, як і всі. Безумство. Безумство, що він уже повернувся (до тренувань). Але водночас це жахливо. Сподіваюся, це стане для нього справжнім тривожним сигналом», – сказав Уайт на прес-конференції.

Згідно з інформацією ЗМІ, 9 листопада 28-річного Макміллена знайшли в туалеті нічного клубу в Скоттсдейлі (США). Поліцейські, які прибули на місце події, надали бійцю першу допомогу, після чого його було доставлено до лікарні.

Нагадаємо, Дейна Уайт заявив, що бійка за участю росіянина Усмана Нурмагомедова і ексчемпіона UFC у найлегшій ваговій категорії грузина Мераба Двалішвілі в Абу-Дабі є безглуздою

Двалішвілі на своїй сторінці в соцмережі Х звинуватив Нурмагомедова та його друзів у побитті. Пізніше стало відомо про затримання учасників бійки.

«Це абсолютно безглуздо, вони всі ув'язнені. Такі речі ніколи не йдуть на користь бізнесу, це змушує всіх причетних виглядати погано. Дуже сумно. Тепер вони всі за ґратами в Абу-Дабі. Подивимося, що буде далі», – сказав Уайт.

У січні 2025 року відбувся бій між Двалішвілі та Умаром Нурмагомедовим – рідним братом Усмана Нурмагомедова. Двалішвілі здобув перемогу та захистив чемпіонський титул. На даний момент поясом володіє росіянин Петро Ян, якому Двалішвілі програв два свої останні поєдинки.

Теги: UFC MMA / UFC календар

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