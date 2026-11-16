Керівник UFC Уайт відреагував на госпіталізацію бійця промоушна через передозування наркотиками

28-річного бійця UFC Макміллена знайшли в туалеті нічного клубу

Керівник UFC Дейна Уайт прокоментував новину про госпіталізацію американського бійця промоушна Томмі Макміллена через передозування наркотиками. Про це повідомляє «Главком».

«Як я про це дізнався? З Інтернету, як і всі. Безумство. Безумство, що він уже повернувся (до тренувань). Але водночас це жахливо. Сподіваюся, це стане для нього справжнім тривожним сигналом», – сказав Уайт на прес-конференції.

Згідно з інформацією ЗМІ, 9 листопада 28-річного Макміллена знайшли в туалеті нічного клубу в Скоттсдейлі (США). Поліцейські, які прибули на місце події, надали бійцю першу допомогу, після чого його було доставлено до лікарні.

Нагадаємо, Дейна Уайт заявив, що бійка за участю росіянина Усмана Нурмагомедова і ексчемпіона UFC у найлегшій ваговій категорії грузина Мераба Двалішвілі в Абу-Дабі є безглуздою.

Двалішвілі на своїй сторінці в соцмережі Х звинуватив Нурмагомедова та його друзів у побитті. Пізніше стало відомо про затримання учасників бійки.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

«Це абсолютно безглуздо, вони всі ув'язнені. Такі речі ніколи не йдуть на користь бізнесу, це змушує всіх причетних виглядати погано. Дуже сумно. Тепер вони всі за ґратами в Абу-Дабі. Подивимося, що буде далі», – сказав Уайт.

У січні 2025 року відбувся бій між Двалішвілі та Умаром Нурмагомедовим – рідним братом Усмана Нурмагомедова. Двалішвілі здобув перемогу та захистив чемпіонський титул. На даний момент поясом володіє росіянин Петро Ян, якому Двалішвілі програв два свої останні поєдинки.