Президент UFC Уайт прокоментував бійку між Нурмагомедовим і Двалішвілі

Дейна Уайт заявив, що бійка за участю Нурмагомедова і Двалішвілі в Абу-Дабі є безглуздою

Президент UFC Дейна Уайт заявив, що бійка за участю росіянина Усмана Нурмагомедова і ексчемпіона UFC у найлегшій ваговій категорії грузина Мераба Двалішвілі в Абу-Дабі є безглуздою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Championship Round.

Двалішвілі на своїй сторінці в соцмережі Х звинуватив Нурмагомедова та його друзів у побитті. Пізніше стало відомо про затримання учасників бійки.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

«Це абсолютно безглуздо, вони всі ув'язнені. Такі речі ніколи не йдуть на користь бізнесу, це змушує всіх причетних виглядати погано. Дуже сумно. Тепер вони всі за ґратами в Абу-Дабі. Подивимося, що буде далі», – сказав Уайт.

У січні 2025 року відбувся бій між Двалішвілі та Умаром Нурмагомедовим – рідним братом Усмана Нурмагомедова. Двалішвілі здобув перемогу та захистив чемпіонський титул. На даний момент поясом володіє росіянин Петро Ян, якому Двалішвілі програв два свої останні поєдинки.

Нагадаємо, що президент Союзу ММА РФ поскаржився, що українці відмовляються тиснути руки росіянам.