Україна здобула десять нагород на Чемпіонаті Європи з боксу U23
З 16 до 24 листопада у хорватському місті Пореч проходив чемпіонат Європи з боксу серед спортсменів віком до 23 років
Збірна України здобула десять нагород та посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
З 16 до 24 листопада у хорватському місті Пореч проходив чемпіонат Європи з боксу серед спортсменів віком до 23 років. У змаганнях взяли участь 276 боксерів і боксерок із 39 країн, серед яких була й збірна України.
За підсумками континентальної першості «синьо-жовті» вибороли десять нагород: дві золоті, чотири срібні та чотири бронзові.
Чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 70 кг стала Анастасія Таран. Друге «золото» збірній України приніс Артур Кузьменко (в.к. до 65 кг).
Срібні нагороди вибороли:
- Таїсія Покусай (в.к. до 51 кг)
- Ольга Пилипчук (в.к. до 75 кг)
- Поліна Черненко (в.к. понад 80 кг)
- Богдан Челдик (в.к. до 55 кг)
Бронзовими призерами стали:
- Софія Турбініна (в.к. до 48 кг)
- Максим Шляховий (в.к. до 50 кг)
- Ангеліна Некрасова (в.к. до 60 кг)
- Єлизавета Безверхня (в.к. до 80 кг)
За підсумками чемпіонату Європи Україна увійшла до трійки найкращих збірних, здобувши десять нагород.
Нагадаємо, боксерка Євангеліна Петрук стала бронзовою призеркою Юнацьких Олімпійських ігор.
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