За підсумками континентальної першості «синьо-жовті» вибороли дві золоті, чотири срібні та чотири бронзові нагороди

Збірна України здобула десять нагород та посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

З 16 до 24 листопада у хорватському місті Пореч проходив чемпіонат Європи з боксу серед спортсменів віком до 23 років. У змаганнях взяли участь 276 боксерів і боксерок із 39 країн, серед яких була й збірна України.

За підсумками континентальної першості «синьо-жовті» вибороли десять нагород: дві золоті, чотири срібні та чотири бронзові.

Чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 70 кг стала Анастасія Таран. Друге «золото» збірній України приніс Артур Кузьменко (в.к. до 65 кг).

Срібні нагороди вибороли:

Таїсія Покусай (в.к. до 51 кг)

Ольга Пилипчук (в.к. до 75 кг)

Поліна Черненко (в.к. понад 80 кг)

Богдан Челдик (в.к. до 55 кг)

Бронзовими призерами стали:

Софія Турбініна (в.к. до 48 кг)

Максим Шляховий (в.к. до 50 кг)

Ангеліна Некрасова (в.к. до 60 кг)

Єлизавета Безверхня (в.к. до 80 кг)

За підсумками чемпіонату Європи Україна увійшла до трійки найкращих збірних, здобувши десять нагород.

Нагадаємо, боксерка Євангеліна Петрук стала бронзовою призеркою Юнацьких Олімпійських ігор.