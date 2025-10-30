Головна Країна Суспільство
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
30 жовтня в Україні відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. У світі святкують Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Зіновія і мучениці Зіновії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 жовтня 2025 року.

Свята в Україні

День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні

30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це професійне свято було встановлене на честь створення спеціалізованого підрозділу в структурі органів внутрішніх справ України 30 жовтня 1993 року. Працівники цих підрозділів займаються виявленням, профілактикою та ліквідацією злочинних угруповань, які займаються виробництвом і розповсюдженням наркотиків. Особлива увага приділяється профілактиці наркозалежності серед молоді.

День тренера в Україні

30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Кожен знає про День вчителя, але про існування Дня тренера мало хто здогадується. Щорічно 30 жовтня в Україні відзначається неофіційний День тренера, а з 2021 року Україна також має офіційне свято тренерів, яке відзначається 19 липня. Важливо не оминати ці дати стороною, бо тренер – такий самий педагог для спортсменів, як вчитель для школярів, викладач для студентів тощо. Тішить, що в нашій країні День тренера активно святкується людьми, пов’язаними зі спортом.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Ця дата була започаткована для вшанування медичних працівників, які присвятили своє життя ортопедії. Їхніми головними обов'язками є догляд за пацієнтами з травмами кістково-м'язової системи, а також допомога у їхній реабілітації та відновленні рухливості.

День поінформованості про цукрову залежність

30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це свято відзначається з метою підвищення обізнаності про ризики надмірного споживання цукру та його вплив на здоров'я людини, включаючи ризик розвитку діабету та ожиріння.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Зіновія і мучениці Зіновії

30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

30 жовтня православна церква вшановує пам'ять священномученика Зіновія, єпископа Егейського, та сестри його мучениці Зіновії. Вони жили у III столітті в Кілікії (Мала Азія). Зіновій та його сестра Зіновія з дитинства були віддані християнській вірі. Згідно з переказами, Зіновій отримав від Господа дар зцілення, і він безкорисливо допомагав хворим.

Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана, Зіновія та його сестру Зіновію схопили і піддали жорстоким тортурам за відмову зректися Христа. Сестра, бачачи муки брата, сама добровільно оголосила себе християнкою і прийняла мученицьку смерть разом із ним. За свою стійкість та віру вони були зараховані до лику святих.

У народі цей день часто називали «Зіновій Льодолам», оскільки зазвичай у цей час вже могли з'явитися перші заморозки та тонкий лід.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Мало зірок на небі – чекайте на хуртовини та негоду.
  • Снігурі вже прилетіли – зима близько.
  • Кішки сплять дуже міцно – до теплої погоди.
  • Теплий день – зима буде пізньою і м'якою.
  • Якщо лід на Зіновія тонкий і крихкий – справжні морози настануть нескоро.

У цей день мисливці традиційно готувалися до полювання на зайців.

Історичні події

  • 1653 рік – до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат вносять труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;
  • 1888 рік – Лауд Джон отримує патент на кулькову ручку;
  • 1918 рік – в 1-й світовій війні капітулює Османська імперія;
  • 1941 рік – розпочинається блокада Севастополя із суші під час Другої світової війни;
  • 1987 рік – у Києві дебютує український рок-гурт «Воплі Відоплясова» («ВВ»).

Іменини

День ангела святкують: Зіновій, Артем, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Степан, Олександр, Анастасія, Олена (Олена/Альона/Ілона).

