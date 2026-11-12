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Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 13 листопада в церковному календарі – День пам'яті святителя Івана Златоустого, архієпископа Царгородського

13 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святителя Івана Златоустого – одного з трьох Вселенських святителів, видатного проповідника і богослова, чиє ім'я стало символом красномовства в ім'я правди, а укладена ним Божественна літургія звершується в православних храмах упродовж усього року. 

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Іоана Златоуста, архієпископа Константинопольського

Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

Іван Златоустий народився близько 347–349 року в Антіохії у заможній родині. Він здобув блискучу освіту в найкращих риторів і філософів свого часу, однак вирішив присвятити себе не кар'єрі, а служінню Богові. Вже перші його проповіді збирали тисячі слухачів: Іван умів говорити про складні богословські речі просто, пристрасно і так, що серця людей відкривалися до милосердя і чесності. Прізвисько «Златоустий» він отримав саме за це неперевершене красномовство.

У 397 році Івана обрали архієпископом Константинополя – одна з найвищих церковних посад тогочасного світу. На цьому місці він діяв рішуче: будував лікарні та притулки для бідних, реформував церковне життя, але водночас відкрито засуджував розкіш і моральну розбещеність імператорського двору. Це коштувало йому свободи: святитель зазнав переслідувань, був несправедливо засуджений і помер у засланні в 407 році, так і не відрікшись від своїх переконань.

Духовна спадщина Івана Златоустого збереглася до наших днів. Він уклав чин Божественної літургії, що носить його ім'я, – саме вона звершується в православних і греко-католицьких храмах упродовж більшої частини церковного року. Його проповіді та тлумачення Святого Письма читають і досі: за обсягом і глибиною вони не мають рівних у давньохристиянській літературі.

Молитви дня

До святителя Івана Златоустого звертаються з проханням про мудрість, успіхи в навчанні, родинну злагоду та захист від обману і несправедливого суду:

О, великий святителю Іоане Златоусте! Ти, що прийняв від Господа благодать проповідувати слово істини, молимо Тебе: зміцни наші сили в боротьбі з гріхами. Допоможи нам набути істинне розуміння віри, навчи нас творити милостиню і бути милосердними до ближніх. Захисти нас від ворогів видимих та невидимих і виблагай нам у Бога прощення гріхів та мирне життя.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі день Івана Златоустого здавна вважався часом, коли слово має особливу силу – і добре, і лихе. Тому наші предки намагалися говорити правду, уникати суперечок і не кривдити словом ні близьких, ні чужих. Вважалося, що неправда, сказана в цей день, повертається до мовця вдесятеро.

У народі вважалося, що з цього дня починається справжнє осіннє похолодання, і слід було остаточно утеплити житло.

  • Сильний вітер 13 листопада – ознака того, що зима буде вітряною і сніжною.
  • Якщо цього дня випав іній – чекайте на гарний урожай наступного року.
  • Поява туману – до швидкого потепління (відлиги).
  • Небо чисте та ясне – на наступний день погода буде холодною.

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Що не можна робити

Народні повір'я на Златоуста мають кілька чітких заборон:

  • Сваритися і говорити неправду.
  • Позичати гроші або брати в борг.
  • Відмовляти в допомозі тому, хто просить.

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Теги: свята свято релігія традиції календар православна церква

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