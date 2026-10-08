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Культовий боксер провів тренування з президентом Польщі Навроцьким

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Культовий боксер провів тренування з президентом Польщі Навроцьким
Менні Пак'яо (в центрі) теж спробував сили в політиці
фото: EFE

Очільник сусідньої держави отримав кілька уроків від легенди спорту

Філіппінець Менні Пак'яо зустрівся у ринзі з польським президентом Каролем Навроцьким. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Ексчемпіон шести вагових категорій трохи поспарингував із політиком. Зустріч відбулася у рамках візиту Навроцького на Філіппіни. Цей вояж став першим офіційним візитом президента Польщі до азійської держави.

«Для мене було честю потренувати президента Польщі Кароля Навроцького», – лаконічно написав Пак'яо.

Польський президент у юності займався боксом. Зокрема, він був призером командного чемпіонату Польщі. Інше спортивне захоплення Навроцького – футбол. Він належав до ультрас гданської «Лехії», на чолі якої зараз працює українець Владислав Лупашко.

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Допис, поширений Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

Чим відомий Менні Пак'яо

Уродженець провінції Букіднон, прізвисько – Pac-Man. Філіппінець розпочав професіональну кар'єру боксера ще в 1995 році.

У різні роки він був чемпіоном світу в найлегшій (WBC), другій найлегшій (IBF), другій напівлегкій (WBC), легкій (WBC), напівсередній (WBO, WBA Super) та першій середній (WBC) ваговій категоріях. Також Пак'яо був чемпіоном світу за другорядними версіями The Ring та IBO в напівлегкій та першій напівсередній категоріях. Він став першим в історії боксером, який володів поясами в чотирьох десятиліттях.

Активну боксерську кар'єру Пак'яо припинив у 2019 році. З того часу провів один поєдинок у 2021-му (поразка від кубинця Йорденіса Угаса) та ще один бій у 2025 році (нічия з мексиканським боксером Маріо Барріосом).

Політична кар'єра Менні Пак'яо

Із 2007 року спортсмен займається активною політичною діяльністю. Зокрема, він був депутатом Палати представників і Сенату Філіппін.

На президентських виборах-2022 Пак'яо посів третє місце. У першому турі він отримав 6,81 % голосів. Боксер був висуванцем «Прогресивного руху за передання ініціатив на місця».

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

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Теги: Польща бокс Менні Пак’яо Кароль Навроцький

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