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Сили оборони на фронті знищили бурятського боксера, який був призером чемпіонату Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сили оборони на фронті знищили бурятського боксера, який був призером чемпіонату Росії
Гвардії молодший сержант Санжи Ринчинов був знищений Силами оборони 15 вересня 2026 року

У 2023-2024 роках Санжи Ринчинов входив до складу збірної Бурятії з боксу

Захисники України ліквідували російського окупанта Санжи Ринчинова. Про це повідомляє «Главком».

Санжи Ринчинов народився 26 грудня 2004 року.

З дитинства займався боксом. У 2021 році він виконав норматив кандидата у майстри спорту та став призером першості Росії серед молоді.

У 2023-2024 роках входив до складу збірної Бурятії з боксу. Також Ринчинов був призером першості Далекосхідного федерального округу серед юніорів.

У травні 2025 року був призваний до армії. Під час служби підписав контракт з Міноборони РФ та долучився до злочинної війни Росії проти України.

Гвардії молодший сержант Санжи Ринчинов був знищений Силами оборони 15 вересня 2026 року.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 2 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Ердені Будаєва

Ердені Будаєв народився 1 вересня 1993 року. Займався стрільбою з лука.

У 2011 році виконав норматив майстра спорту Росії. Був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія. У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість).

У вересні 2022 року Будаєв був мобілізований до окупаційної російської армії та долучився до злочинної війни РФ проти України. Мав військове звання молодший лейтенант

Будаєв був знищений захисниками України 2 березня – внаслідок атаки дронів. Прощання з ліквідованим окупантом пройде у п'ятницю, 25 вересня.

Теги: росія окупанти бокс війна смерть

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