Ексчемпіон світу з боксу Рахман повернувся після 12 років паузи і зазнав поразки на клубному рівні

Автор сенсаційної перемоги над Льюїсом одностайно поступився 40-річному боксеру

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Гасім Рахман зазнав поразки у своєму першому за 12 років поєдинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Невдале повернення Рахмана

Поєдинок відбувся у місті Лоуелл, штат Індіана, перед невеликою кількістю глядачів. Рахман програв одностайним рішенням суддів: двоє арбітрів віддали перемогу його супернику Філіппу Тріантафілло з рахунком 59:55, ще один – 58:56. Після цієї поразки рекорд американця становить 50 перемог, 10 поразок і дві нічиї.

Рахман оголосив про намір повернутися на ринг у травні 2026 року. Він заявляв, що хоче стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі. Наразі цей рекорд належить Джорджу Форману, який повернув собі чемпіонський титул у віці 45 років. Водночас повернення Рахмана викликало критику з боку представників боксерської спільноти. Відомий промоутер Лу Дібелла назвав поєдинок прикладом проблем сучасного боксу, а журналіст Ден Рафаель розкритикував організацію бою та рівень суперника американця.

Кар'єра Рахмана

Рахман востаннє виступав на професійному рингу в червні 2014 року, коли програв Ентоні Нансену в Новій Зеландії. Ще у 2012 році він зазнав дострокової поразки від росіянина Олександра Повєткіна. А найгучніший момент у кар'єрі американця стався у квітні 2001 року. Тоді він сенсаційно нокаутував британця Леннокса Льюїса в п'ятому раунді бою в Південно-Африканській Республіці та завоював чемпіонські пояси. Однак у матчі-реванші того ж року Рахман поступився Льюїсу.

Протягом кар'єри американець також бився з Евандером Холіфілдом, Джеймсом Тоні та Володимиром Кличком.

Нагадаємо, що онук Мохамеда Алі проведе бій 10 жовтня. Ніко Алі Волш виступає у середній вазі, його статистика виглядає наступним чином: (12-2-1, 5 КО). Останній бій онук легенди провів у грудні 2025 року, тоді він здолав Джеремаю Ссеревваду з Уганди за одностайним рішенням суддів.