Американського боксера тримають під вартою після ДТП

Останній бій Варгас-молодший провів майже рік тому

У неприємну ситуацію потрапив Фернандо Варгас-молодший

Американський боксер Фернандо Варгас-молодший потрапив у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Аварія сталась 10 вересня. Поліція у 29-річного спортсмена помітили онаки сп'яніння, після чого провели відповідний тест.

Боксера було затримано, а справу передано до офісу місцевого прокурора Лос-Анджелеса. Там роглянуть питання щодо можливих звинувачень проти Варгаса-молодшого.

Останній свій бій Фернандо Варгас-молодший провів восени 2025 року в андеркарі протистояння Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда. Тоді американець поступився ірландця Каллуму Волшу.

Батько Фернандо Варгаса-молодшого був відомим боксером: Варгас-старший увійшов в історію боксу як наймолодший чемпіон світу в історії першої середньої ваги, здолавши Йорі Боя Кампаса у віці 21 років та 5 днів.

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до узгодження.