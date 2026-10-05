Головна Спорт Бокс/ММА/UFC
search button user button menu button

Власник UFC заявив, що вартість промоушена становить $50 млрд

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Власник UFC заявив, що вартість промоушена становить $50 млрд
Дейна Вайт став президентом UFC у січні 2001 року
фото: UFC

Дейна Вайт: UFC був куплений за $2 млн

Президент промоушена UFC Дейна Вайт висловив упевненість у тому, що вартість північноамериканської ліги становить приблизно $50 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналі The Diary Of A CEO.

«Коли я розпочинав цей бізнес, не так багато людей вірили у це. Тому ми купили UFC за $2 млн. Давайте будемо чесні – UFC був куплений за $2 млн. І якщо «Лейкерс» продали за $12,5 млрд, тоді UFC коштує $50 млрд», – сказав Дейна Вайт.

Дейна Вайт став президентом UFC у січні 2001 року, коли компанія Zuffa викупила промоушен у Semaphore Entertainment Group.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: MMA / UFC UFC спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у вівторок, 6 жовтня
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з рукопашного бою
Сьогодні, 15:53
Євген Клімов є віцечемпіоном Олімпіади-2022 у змішаній команді
Російський стрибун з трампліна Клімов, який підтримує Путіна, отримав дозвіл виступати на змаганнях
2 жовтня, 21:05
Дотт – чемпіон світу (2006 рік) та дворазовий фіналіст світових першостей (2004 та 2010 роки)
Ексчемпіон світу зі снукеру отримав сім років в'язниці за сексуальне насильство над дітьми
29 вересня, 16:05
19-річна Кай Трамп професійно займається гольфом
Онучка Трампа отримала важку травму на дебютному турнірі в студентському гольфі
28 вересня, 13:52
84-річна Юлія Дольст під час заняття на тренажері
Вінничанка Юлія Дольст у 84 роки викладає фізкультуру
26 вересня, 16:15
Олександр Большунов не виступав на міжнародних змаганнях з початку повномасштабного вторгнення
Росія готує хитру схему допуску до змагань путініста Большунова
18 вересня, 21:11
У 2024 році Крамаренко перенесла операція – лікарі у РФ помилково видалили здоровий ріг (відросток) меніска
Російська гімнастка, якій лікар помилково відрізав меніск, близька до завершення кар'єри
16 вересня, 09:53
Валієва відома своєю підтримкою путінського режиму
Прихильниця Путіна фігуристка Валієва впала в депресію через недопуск до міжнародних змагань
10 вересня, 11:43
Даниїл Донченко переміг утретє у 2026 році
Український боєць UFC продовжив безпрограшну серію впевненою перемогою у Парижі
6 вересня, 01:26

Бокс/ММА/UFC

Власник UFC заявив, що вартість промоушена становить $50 млрд
Власник UFC заявив, що вартість промоушена становить $50 млрд
Колишній суперник Кличка та Усика несподівано анонсував бій у 42 роки
Колишній суперник Кличка та Усика несподівано анонсував бій у 42 роки
Трилогії бути: Олександр Усик погодився на супербій
Трилогії бути: Олександр Усик погодився на супербій
Український боєць ММА Vavansambo безслідно зник у Фінляндії
Український боєць ММА Vavansambo безслідно зник у Фінляндії
Спортивний коментатор розповів, коли та у якій ваговій категорії повернеться Ломаченко
Спортивний коментатор розповів, коли та у якій ваговій категорії повернеться Ломаченко
Тайсон Ф'юрі збирається провести ще один бій з Олександром Усиком
Тайсон Ф'юрі збирається провести ще один бій з Олександром Усиком

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
106K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua