Власник UFC заявив, що вартість промоушена становить $50 млрд

Дейна Вайт став президентом UFC у січні 2001 року

Дейна Вайт: UFC був куплений за $2 млн

Президент промоушена UFC Дейна Вайт висловив упевненість у тому, що вартість північноамериканської ліги становить приблизно $50 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналі The Diary Of A CEO.

«Коли я розпочинав цей бізнес, не так багато людей вірили у це. Тому ми купили UFC за $2 млн. Давайте будемо чесні – UFC був куплений за $2 млн. І якщо «Лейкерс» продали за $12,5 млрд, тоді UFC коштує $50 млрд», – сказав Дейна Вайт.

Дейна Вайт став президентом UFC у січні 2001 року, коли компанія Zuffa викупила промоушен у Semaphore Entertainment Group.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.