Український боєць UFC продовжив безпрограшну серію впевненою перемогою у Парижі

Даниїл Донченко продовжує рухатися угору в своєму дивізіоні UFC

Український боєць напівсередньої ваги Даниїл Донченко на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі одноголосним рішенням суддів переміг американця Пунахьєля Соріано. Про це повідомляє «Главком».

Впевнена перемога українця

Донченко з перших хвилин діяв обережно, не форсуючи події. Соріано намагався зайняти центр октагону та кілька разів перевести бій у партер, однак українець добре захищався від тейкдаунів і відповідав точними ударами. У першій п'ятихвилинці саме його робота в стійці дозволила взяти раунд під контроль.

Другий раунд також залишився за Донченком. Українець був активнішим і завдавав супернику відчутніших ударів. Щоправда, посеред п'ятихвилинки стався неприємний епізод – Донченко ненавмисно влучив Соріано нижче пояса, через що американцеві знадобився час на відновлення. Наприкінці раунду Соріано провів тейкдаун, але українець швидко вибрався з небезпечного становища.

У третьому раунді американець спробував змінити перебіг бою та зробив ставку на боротьбу. Йому вдалося кілька разів перевести Донченка на канвас і утримувати його в партері, однак українець постійно відповідав ударами та не дозволяв супернику повністю контролювати ситуацію. Зрештою поєдинок дійшов до суддівських записок. Двоє суддів віддали Донченку всі три раунди, ще один побачив перевагу українця у двох п'ятихвилинках, а підсумковий рахунок склав 30:27, 30:27, 29:28.

Вражаючий рекорд українця

Завдяки виступу в Парижі Донченко продовжив свою переможну серію у професійному ММА до дев'яти поєдинків, а в UFC має бездоганний рекорд 4:0. Для українця ця перемога стала третьою у 2026 році. У лютому він одноголосним рішенням здолав Алекса Мороно, а в червні в Баку нокаутував шведа Теодора Берггрена. Після успіху в Парижі українець уже заявив про бажання провести наступний бій проти Даніеля Родрігеса.

Наразі Донченко перебуває за межами топ-15 рейтингу UFC, однак перемога над Соріано може наблизити його до потрапляння до числа найкращих бійців дивізіону.

Нагадаємо, що Україна виграла медальний залік молодіжного Чемпіонату світу з ММА.