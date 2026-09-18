Росія готує хитру схему допуску до змагань путініста Большунова

Олександр Большунов не виступав на міжнародних змаганнях з початку повномасштабного вторгнення

Олександр Большунов, як і низка інша спортсменів може розірвати контракти з армійськими клубами заради міжнародних змагань

Федерація лижних перегонів Росії готова виключити своїх провідних спортсменів, включно з багаторазовим олімпійським чемпіоном Олександра Большунова, із клубів, пов’язаних із державою, якщо це стане необхідною умовою для отримання нейтрального статусу на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

Махінації з армійськими клубами

Йдеться про спортсменів, які представляють клуби ЦСКА та «Динамо». Перший історично пов’язаний із російською армією, а другий – із КДБ. Серед представників ЦСКА, зокрема, є триразовий олімпійський чемпіон Олександр Большунов. Міжнародна федерація лижного спорту FIS стверджує, що спортсменів із цих клубів не можна вважати нейтральними. Росіяни готові забезпечити їхнє виключення з клубів, щоб вони відповідали вимогам FIS щодо нейтральності.

Для отримання нейтрального статусу спортсмени та члени їхніх команд повинні підписати спеціальну декларацію FIS і відповідати встановленим організацією критеріям. Проєкт документа російська лижна федерація має отримати наприкінці поточного тижня. Остаточне рішення щодо виключення Большунова та інших спортсменів ухвалюватимуть після ознайомлення з вимогами.

Обмеження щодо участі росіян

Водночас участь у міжнародних стартах передбачатиме низку обмежень навіть попри допуск. Спортсмени з нейтральним статусом зможуть виступати лише в індивідуальних дисциплінах, тобто російські та білоруські естафетні команди не допускатимуться. Також заборонені національна символіка та гімни, а перед отриманням дозволу на старт спортсмени повинні пройти допінг-контроль.

Нагадаємо, що минулого року в РФ внаслідок обстрілу був знищений будинок батьків олімпійського чемпіона Большунова.