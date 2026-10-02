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Російський стрибун з трампліна Клімов, який підтримує Путіна, отримав дозвіл виступати на змаганнях

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Російський стрибун з трампліна Клімов, який підтримує Путіна, отримав дозвіл виступати на змаганнях
Євген Клімов є віцечемпіоном Олімпіади-2022 у змішаній команді
фото: відкриті джерела

Євген Клімов з'являвся на пропутінському мітингу в Лужніках, а також носив одяг з літерою Z

Російський стрибун із трампліна Євген Клімов отримав дозвіл на участь у міжнародних змаганнях у новому сезоні. Про це повідомляє «Главком».

Підтримка Путіна – не привід для відсторонення

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду FIS включила його до переліку індивідуальних нейтральних спортсменів, допущених до стартів у сезоні 2026/27. Клімов – срібний призер Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні в командних змаганнях у складі змішаної команди. На рівні Кубка світу росіянин тричі піднімався на подіум. Першу і наразі єдину перемогу здобув у польській Віслі на старті сезону 2018/19.

Рішення FIS привертає особливу увагу через позицію Клімова після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року спортсмен був присутній на провоєнному мітингу в Москві. На його одязі була літера Z – символ, який використовувався як знак підтримки російського вторгнення в Україну. Клімов також перебував серед інших російських спортсменів на заході на підтримку Володимира Путіна.

Раніше представник організаційного комітету змагань у Віслі Анджей Вонсович негативно оцінював поведінку російського стрибуна. «Я бачив, як він підтримував Путіна», – розповідав Вонсович в інтерв'ю Eurosport, коментуючи можливість виступів Клімова в Польщі.

До списку допущених російських і білоруських спортсменів увійшли десять представників лижних дисциплін. Серед стрибунів із трампліна, крім Клімова, дозвіл отримали Даніл Садрєєв, Михайло Назаров, Костянтин Ніколаєв та Ілля Манков.

У якому статусі виступатиме росіянин?

Російських і білоруських представників у лижних видах спорту усунули від міжнародних змагань після початку повномасштабної війни. Тепер FIS змінила умови їхньої участі в сезоні 2026/27. Федерація дозволила окремим спортсменам виступати в нейтральному статусі після проходження відповідної процедури перевірки.

При цьому нейтральний статус має низку обмежень. Спортсмени можуть виступати лише в індивідуальних змаганнях, а використання національної символіки, прапорів, гімнів та форми заборонене. Також вони повинні відповідати вимогам FIS щодо нейтральності та антидопінгових правил.

Нагадаємо, що Росія готує хитру схему допуску до змагань путініста Большунова

Теги: стрибки з трампліна спорт

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