Російський стрибун з трампліна Клімов, який підтримує Путіна, отримав дозвіл виступати на змаганнях

Євген Клімов з'являвся на пропутінському мітингу в Лужніках, а також носив одяг з літерою Z

Російський стрибун із трампліна Євген Клімов отримав дозвіл на участь у міжнародних змаганнях у новому сезоні. Про це повідомляє «Главком».

Підтримка Путіна – не привід для відсторонення

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду FIS включила його до переліку індивідуальних нейтральних спортсменів, допущених до стартів у сезоні 2026/27. Клімов – срібний призер Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні в командних змаганнях у складі змішаної команди. На рівні Кубка світу росіянин тричі піднімався на подіум. Першу і наразі єдину перемогу здобув у польській Віслі на старті сезону 2018/19.

Рішення FIS привертає особливу увагу через позицію Клімова після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року спортсмен був присутній на провоєнному мітингу в Москві. На його одязі була літера Z – символ, який використовувався як знак підтримки російського вторгнення в Україну. Клімов також перебував серед інших російських спортсменів на заході на підтримку Володимира Путіна.

Раніше представник організаційного комітету змагань у Віслі Анджей Вонсович негативно оцінював поведінку російського стрибуна. «Я бачив, як він підтримував Путіна», – розповідав Вонсович в інтерв'ю Eurosport, коментуючи можливість виступів Клімова в Польщі.

До списку допущених російських і білоруських спортсменів увійшли десять представників лижних дисциплін. Серед стрибунів із трампліна, крім Клімова, дозвіл отримали Даніл Садрєєв, Михайло Назаров, Костянтин Ніколаєв та Ілля Манков.

У якому статусі виступатиме росіянин?

Російських і білоруських представників у лижних видах спорту усунули від міжнародних змагань після початку повномасштабної війни. Тепер FIS змінила умови їхньої участі в сезоні 2026/27. Федерація дозволила окремим спортсменам виступати в нейтральному статусі після проходження відповідної процедури перевірки.

При цьому нейтральний статус має низку обмежень. Спортсмени можуть виступати лише в індивідуальних змаганнях, а використання національної символіки, прапорів, гімнів та форми заборонене. Також вони повинні відповідати вимогам FIS щодо нейтральності та антидопінгових правил.

Нагадаємо, що Росія готує хитру схему допуску до змагань путініста Большунова.