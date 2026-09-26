Вінничанка Юлія Дольст у 84 роки викладає фізкультуру

Учителька обожнює легку атлетику, волейбол, баскетбол

Учні і колеги називають її «живчиком». 84-річна вчителька фізкультури Юлія Дольст із Вінниці присвятила школі понад пів століття. Попри поважний вік, вона не уявляє ранку без руханки, а своїх учнів вчить не лише бігати й стрибати. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Юлії Костянтинівні Дольст уже 63 роки викладає фізкультуру. Жінка працює вчителькою у ліцеї №32 у Вінниці.

Вчителька фізкультури Юлія Дольст фото: suspilne.media

«Хотіла у цьому році вже не працювати. Але мені кажуть: «Ви така енергійна, гарно уроки проводите». Я подумала: «Ну добре, ще попрацюю», – ділиться вчителька.

Цього навчального року Юлія Костянтинівна взяла два перших класи. Каже, що часом важко, але любов до дітей сильніша. Також допомагає підтримка від учнів.

Учителька обожнює легку атлетику, волейбол, баскетбол. Адже спорт – це те, що допомагає бути у формі у будь-якому віці. І хоч колеги й школярі говорять, що це вона надихає їх власним прикладом, сама Юлія Костянтинівна вважає – усе геть навпаки. Тішиться успіхам своїх учнів, підтримує з ними зв'язок, а коли вони через 10-20-40 років приходять до неї на урок, то неабияк радіє.

«Мою ученицю Наталію Ніколюк навіть запросили тренером до Франції. Вона й зараз там живе і працює. А ті діти, яких я випускала – майстри спорту, легкоатлети», – розповідає Юлія Дольст.

Урок фізкультури у першому класі ліцею №32 у Вінниці фото: suspilne.media

За понад шість десятиліть роботи вчителькою фізкультури кросівки й спортивна форма Юлії Костянтинівні набридли. Поза межами школи й у дні, коли немає уроків, вона у костюмі, з сумочкою, сережками й макіяжем.

«Пів життя, навіть більше, я у спортивній формі. Зараз молодь ходить у кросівках, а я не можу вже дивитися, бо я постійно в них», – каже вчителька.

Юлія Дольст носить макіяж та сережки у позаробочий час фото: suspilne.media

Юлія Дольст розповіла про власні секрети, як у 84 роки завжди бути у гарному гуморі:

«Я дуже багато читаю. Кросворди розгадую, ребуси. Постійно сітки в'язала. Я дуже енергійна, не стою на місці. Я ходжу. «Юля Костянтинівна, ти такий живчик, не можу вас наздогнати», – так молодь мене підбадьорює. Вони кажуть, що я їх, але це вони мене надихають. Я прийшла додому, не встигла роздягнутися, починаю мити, прибирати, а подруги кажуть: «Скільки ж можна». А мене мама так привчила. Бігаю, плечі розминаю, руки розминаю, щоб мозок працював. Вперед, сюди-назад, м'язи шиї, розминка для зору».

Така щоденна руханка дозволяє не носити окуляри, пояснює фізкультурниця. Цю вправу знають її учні, колеги, рідня. Попри жарти й усмішку, найбільше Юлія Костянтинівна хвилюється за онука. Він нині боронить Україну на фронті. Жінка пояснила: тримає себе у формі, і чекає його вдома.

Раніше 82-річна ексвикладачка київського університету розкрила свою пенсію. Жінка зізналася, чи вистачає їй виплат на життя у столиці.

Нагадаємо, в одеському ліцеї, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки, вчителька продовжила проводити онлайн-заняття для учнів.