Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відмовив у видачі Валієвій нейтрального статусу, а потім відхилив її апеляцію на це рішення

Пропагандисти повідомляють, що російська фігуристка Каміла Валієва впала в депресію через недопуск до міжнародних змагань. Про це інформує «Главком».

У серпні Міжнародний союз ковзанярів (ISU) надав нейтральний статус Валієвій, проте відкликав його у вересні.

Пізніше росіянка вирішила оскаржити це рішення. Однак, її апеляція була відхилена. Також була відхилена апеляція іншого російського фігуриста Марка Кондратюка.

Валієва у минулому році брала участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых». Крім неї, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

‼️Russian figure skater Kamila Valieva took part in the event of an organization "Movement of the First" that kidnaps Ukrainian children.



✖️"Movement of the First" is under sanctions by the EU, USA, Canada, Ukraine and Switzerland. pic.twitter.com/Iq0vI5UFgq — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 27, 2025

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Як повідомлялося, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на запит «Главкома» щодо наданням ним нейтрального статусу російській фігуристці Камілі Валієвій.