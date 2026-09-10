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Прихильниця Путіна фігуристка Валієва впала в депресію через недопуск до міжнародних змагань

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Прихильниця Путіна фігуристка Валієва впала в депресію через недопуск до міжнародних змагань
Валієва відома своєю підтримкою путінського режиму

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відмовив у видачі Валієвій нейтрального статусу, а потім відхилив її апеляцію на це рішення

Пропагандисти повідомляють, що російська фігуристка Каміла Валієва впала в депресію через недопуск до міжнародних змагань. Про це інформує «Главком».

У серпні Міжнародний союз ковзанярів (ISU) надав нейтральний статус Валієвій, проте відкликав його у вересні.

Пізніше росіянка вирішила оскаржити це рішення. Однак, її апеляція була відхилена. Також була відхилена апеляція іншого російського фігуриста Марка Кондратюка.

Валієва у минулому році брала участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых». Крім неї, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Як повідомлялося, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на запит «Главкома» щодо наданням ним нейтрального статусу російській фігуристці Камілі Валієвій.

 

Теги: росія спорт пропаганда фігурне катання

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