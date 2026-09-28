Онучка Трампа отримала важку травму на дебютному турнірі в студентському гольфі

Кай Трамп доведеться робити ін'єкції, щоб якомога швидше повернутися до спорту

19-річна Кай Трамп, онука президента США Дональда Трампа, зазнала травми зап’ястя під час свого першого турніру з гольфу за команду Університету Маямі. Про пошкодження спортсменка розповіла у відеоблозі на YouTube, інформує «Главком».

Прикре ушкодження гольфістки

Інцидент стався на турнірі Golfweek Fall Challenge, який відбувся на початку вересня. За словами Кай, під час одного з ударів вона влучила ключкою в тверду поверхню, під якою, ймовірно, був бетонний шлях для гольф-карів. Удар спричинив різкий біль, який вона порівняла з електричним розрядом у руці.

Пізніше, на десятій лунці, Трамп знову відчула біль, коли виконувала потужний удар драйвером. Обстеження показало, що повного розриву тканин не сталося, однак лікарі виявили невелике пошкодження хряща та зв’язок. Щоб уникнути тривалої перерви у виступах, спортсменка проходить лікування, яке передбачає ін’єкції стовбурових клітин. Їх проводить фахівець із лікування болю Джеффрі Вігерс.

Ненайкращий дебют в університетському гольфі

Травма позначилася на результатах Кай на турнірі в гольф-клубі Caledonia Golf & Fish Club у Південній Кароліні. Вона посіла 102-ге місце серед 120 учасниць, розділивши цю позицію з іншими спортсменками.

Дебютний турнір став непростим етапом для Трамп не лише через травму. Цієї осені вона розпочала навчання в Університеті Маямі у Флориді, куди вступила після того, як у серпні 2024 року оголосила про намір представляти його команду. Напередодні від’їзду до університету вона не стримувала сліз, прощаючись із родиною та друзями. Водночас спортсменка зізналася, що радіє новому етапу життя, хоча розставання далося їй нелегко.

Нагадаємо, що Трамп започаткував власні змагання, які висміяли в мережі через склад учасників. Користувачі соціальних мереж іронічно назвали Patriot Games «Білою Олімпіадою».