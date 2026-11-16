Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний бразильський футболіст

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний бразильський футболіст
Після завершення кар'єри Діно Сані тренував бразильські клуби, збірну Катару, «Бока Хуніорс», «Пеньяроль»

У складі збірної Бразилії Сані у 1958 році став чемпіоном світу

Легендарний бразильський футболіст Діно Сані помер на 95-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Бразильської конфедерації футболу (CBF).

У складі збірної Бразилії Сані у 1958 році став чемпіоном світу. Тоді він зіграв у двох матчах команди на груповому етапі.

Сані також двічі ставав срібним призером Кубка Південної Америки. Загалом провів у складі збірної Бразилії 24 поєдинки.

Він виступав за бразильські «Палмейрас», «Сан-Паулу», «Корінтіанс», аргентинську «Бока Хуніорс» та італійський «Мілан», у складі якого став чемпіоном Італії та переможцем Кубка європейських чемпіонів.

Після завершення кар'єри Діно Сані тренував бразильські клуби, збірну Катару, «Бока Хуніорс», «Пеньяроль».

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.

Теги: футбол смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ендрю Робертсон близький до абсолютного рекорду
Колишній лідер «Ліверпуля» став співрекордсменом збірної Шотландії
14 листопада, 19:17
Трагедія сталася у Пересипському районі Одеси
В Одесі через падіння гілки дерева загинула жінка
11 листопада, 04:50
6 листопада 2026 року пішов із життя Олег Григорович Білорус
Пішов із життя колишній нардеп і перший посол України у США Олег Білорус
10 листопада, 05:32
Ігор Краснопір і Руслан Ротань не вперше отримують призи
Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня
9 листопада, 17:17
Рейчел Апа була хокеїсткою на студентському рівні
22-річна бігунка померла під час марафону в Нью-Йорку: її батько розповів моторошні деталі
5 листопада, 18:39
Юнацька збірна України переможно завершила змагання у Туреччині
Юнацька збірна України з футболу здобула перемогу на турнірі у Туреччині
4 листопада, 13:37
«Біло-сині» втримали домашню перемогу
«Динамо» переграло «Рейнджерс» на старті Юнацької ліги УЄФА
28 жовтня, 16:00
Ryanair пожартував над «Ювентусом» після поразки «Лаціо» в Серії А
Невдалий жарт про «Ювентус» обернувся для відомої авіакомпанії скандалом
20 жовтня, 19:28
Аутсайдер несподівано розібрався з амбітним новачком УПЛ
«Буковина» сенсаційно програла останній команді Прем'єр-ліги
17 жовтня, 17:24

Футбол

«Баварія» знайшла заміну Ноєру в чемпіонаті Франції – ЗМІ
«Баварія» знайшла заміну Ноєру в чемпіонаті Франції – ЗМІ
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний бразильський футболіст
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний бразильський футболіст
Клопп проти Хаві. Прогноз і анонс на матч Ліги націй Німеччина – Нідерланди
Клопп проти Хаві. Прогноз і анонс на матч Ліги націй Німеччина – Нідерланди
Ромелу Лукаку завершив кар'єру у збірній Бельгії з футболу
Ромелу Лукаку завершив кар'єру у збірній Бельгії з футболу
Провідний хавбек «Баварії» повернувся у склад після тривалої реабілітації
Провідний хавбек «Баварії» повернувся у склад після тривалої реабілітації
«Полісся» остаточно попрощалося зі скандальним легіонером
«Полісся» остаточно попрощалося зі скандальним легіонером

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві восьма за день повітряна тривога тривала 19 хвилин
Сьогодні, 15:05
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua