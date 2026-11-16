Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний бразильський футболіст

У складі збірної Бразилії Сані у 1958 році став чемпіоном світу

Легендарний бразильський футболіст Діно Сані помер на 95-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Бразильської конфедерації футболу (CBF).

У складі збірної Бразилії Сані у 1958 році став чемпіоном світу. Тоді він зіграв у двох матчах команди на груповому етапі.

Сані також двічі ставав срібним призером Кубка Південної Америки. Загалом провів у складі збірної Бразилії 24 поєдинки.

Він виступав за бразильські «Палмейрас», «Сан-Паулу», «Корінтіанс», аргентинську «Бока Хуніорс» та італійський «Мілан», у складі якого став чемпіоном Італії та переможцем Кубка європейських чемпіонів.

Після завершення кар'єри Діно Сані тренував бразильські клуби, збірну Катару, «Бока Хуніорс», «Пеньяроль».

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.