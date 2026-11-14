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Колишній лідер «Ліверпуля» став співрекордсменом збірної Шотландії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній лідер «Ліверпуля» став співрекордсменом збірної Шотландії
Ендрю Робертсон близький до абсолютного рекорду
фото: Scotland National Team

Досвідчений футболіст зрівнявся з легендою британського футболу

Оборонець лондонського «Тоттенгема» Ендрю Робертсон наздогнав рекордсмена збірної Шотландії за кількістю матчів Кенні Далгліша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Тепер в активі обох 102 поєдинки в складі «Тартанової армії». Особливим для Робертсона став матч проти Північної Македонії (2:1) у Лізі націй. Він вийшов у старті шотландської збірної та провів на полі всі 90 хвилин.

Робертсон дебютував у складі «Тартанової армії» у 2014 році. З того часу він узяв участь в двох чемпіонатах Європи та Мундіалі-2026. У складі збірної Шотландії оборонець оформив чотири голи.

Натомість Далгліш захищав кольори національної команди в 1971-1986 роках. Культовий в історії англійського «Ліверпуля» футболіст забив 30 м'ячів у футболці «Тартанової армії». Також він тричі їздив на чемпіонати світу.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: Ендрю Робертсон Ліга націй рекорд футбол

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