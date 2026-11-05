22-річна бігунка померла під час марафону в Нью-Йорку: її батько розповів моторошні деталі

24-річна Рейчел Апа померла під час свого першого у житті марафону

24-річна Рейчел Апа померла після того, як їй стало зле під час Нью-Йоркського марафону 2 листопада, де вона брала участь у забігу вперше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mirror.

Трагічні повідомлення доньки

Апа раніше виступала за хокейну команду університету Бакнелл у першому дивізіоні студентського спорту США та завжди вела активний спосіб життя. Під час забігу батько стежив за її переміщенням через спеціальний застосунок і підтримував зв’язок із донькою телефоном.

Вони обмінювалися повідомленнями на дев’ятій, 14-й і 20-й милях. На початку дистанції Рейчел написала, що дуже схвильована, а на дев’ятій милі повідомила: «Я почуваюся чудово» і «Ніколи не почувалася так добре». Вона припускала, що це завдяки вуглеводам, які спожила перед стартом. Батько відповів, щоб вона не перенапружувалася, адже це її перший марафон.

Пізніше Рейчел почала скаржитися на біль. На 14-й милі вона написала «Ух», а згодом – «Ой, ой». Батько закликав її бігти повільніше. На 20-й милі вона знову надіслала повідомлення «Ой, ой» – воно стало останнім, яке Стів отримав від доньки.

Коли на повідомлення з 21-ї, 22-ї, 23-ї та 24-ї миль відповіді не надійшли, батько та його дружина Мішель перевірили застосунок і побачили, що позначка Рейчел більше не рухається. Стів написав, що Мішель іде до позначеного місця на 24-й милі. Там їм повідомили, що доньку вже доправили до лікарні.

Причина смерті бігунки

За інформацією організаторів марафону, Рейчел пережила гострий медичний епізод. Очевидець почав проводити їй серцево-легеневу реанімацію, а після прибуття медиків застосували дефібрилятор. Лікарі лікарні Mount Sinai намагалися врятувати її життя протягом шести годин, але безуспішно.

Батько розповів The New York Times, що лікарі пов’язували її стан із рабдоміолізом – рідкісним станом, за якого пошкоджена м’язова тканина руйнується та вивільняє шкідливі речовини в кров. Водночас офіційну причину смерті ще не встановлено, і представник судово-медичної служби Нью-Йорка повідомив The Athletic, що розслідування триває.

Стів Апа зізнався NBC News, що досі не може оговтатися від втрати. «Вона завжди була в русі. Неважливо, чи це навчання, спорт або щось інше – вона постійно рухалася», – сказав він.

Нагадаємо, що пішла з життя 34-річна чемпіонка Європи з легкої атлетики.