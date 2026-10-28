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«Динамо» переграло «Рейнджерс» на старті Юнацької ліги УЄФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» переграло «Рейнджерс» на старті Юнацької ліги УЄФА
«Біло-сині» втримали домашню перемогу
фото: ФК «Динамо»

Вихованці столичного гранда вступили в боротьбу за євротрофей

Київське «Динамо» U-19 здолало ровесників із шотландського «Рейнджерс» у другому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Павла Чередніченка приголомшили британців швидким голом. Це Люсін наважився на удар із-за меж штрафного та поцілив під поперечину. Макгвайр не врятував «Джерс» через рикошет.

Подвоїли перевагу «біло-сині» перед перервою – Федоренко отримав передачу на хід, відтіснив оборонця і переграв голкіпера, який вибіг із воріт. Веселою була кінцівка. Спершу суперники обмінялися голами впродовж хвилини: Глазго забив після помилки воротаря Роєнка, а Буравцов реалізував вихід віч-на-віч із Макгвайром.

Утім, із переконливою перевагою полетіти на Туманний Альбіон «Динамо» U-19 не судилося. У доданий арбітром час юнацька команда шотландського гранда скоротила відставання до мінімуму. Фергюсон вчасно опинився на добиванні після сейву Роєнка – 3:2 у підсумку.

Матч-відповідь команди зіграють 4 листопада. Переможець протистояння у наступному раунді протистоятиме сильнішому в парі АЗ U-19 із нідерландського Алкмара та турецького «Гезтепе» U-19. У першому поєдинку гору взяли юні нідерландці (3:1).

Юнацька ліга УЄФА. Шлях чемпіонів, другий раунд

«Динамо» U-19 – «Рейнджерс» U-19 – 3:2

  • Голи: Люсін, 4, Федоренко, 45+2, Буравцов, 80 – Глазго, 79, Фергюссон, 90+4

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів УЄФА ФК «Рейнджерс» ФК «Динамо»

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