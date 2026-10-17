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«Буковина» сенсаційно програла останній команді Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Буковина» сенсаційно програла останній команді Прем'єр-ліги
Аутсайдер несподівано розібрався з амбітним новачком УПЛ
фото: ФК «Кудрівка»

«Кудрівка» оформила першу перемогу в нинішній сезоні

Чернівецька «Буковина» зазнала розгромної поразки від «Кудрівки» (1:4) в 9-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команда Олександра Протченка приголомшила «жовто-чорних» двома голами в дебюті. Спершу Світюха отримав передачу Макоссо на хід і потужно пробив під поперечину. А потім Думанюк реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Безуглого.

«Буковина» кинулася рятувати поєдинок. До перерви чернівчани змарнували кілька нагод. Яшков парирував дальній удар Стасюка, а Кожушко на добиванні поцілив у стійку. Натомість Груша зі штрафного відправив м'яч повз ворота.

А на старті другої половини «Кудрівка» зробила рахунок розгромним. Приймака на чужій половині кинувся пресингувати Овусу. Він відібрав м'яч і прокинув уперед на Петряка, який холоднокровно реалізував момент.

«Жовто-чорні» зуміли швидко відквитати один гол. Думанюк у власному штрафному збив Кожушка – пенальті. До позначки підійшов Дахновський та сильним ударом «прошив» голкіпера.

Утім, розвинути цей локальний успіх «Буковині» не вдалося. Більше того, під завісу поєдинку «Кудрівка» забила вчетверте. Овусу в чужому штрафному прийняв передачу Бєляєва та другим дотиком переграв Пенькова – 4:1 у підсумку.

«Кудрівка» здобула першу перемогу в цьому сезоні УПЛ. Команда набрала п'ять очок і наздогнала одеський «Чорноморець» і криворізький «Кривбас» у підвалинах турнірної таблиці. «Буковина» наразі залишається десятою (вісім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Дев'ятий тур

«Кудрівка» – «Буковина» – 4:1

  • Голи: Світюха, 3, Думанюк, 16 (пенальті), Петряк, 50, Овусу, 79 – Дахновський, 57 (пенальті)

 

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До слова, київська «Оболонь» вдома здолала «Верес» із Рівного в УПЛ. Голкіпер «пивоварів» Федорівський оформив гольову передачу. Столична команда покинула зону прямого вильоту.

Нагадаємо, київське «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

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Теги: футбол УПЛ ФК «Буковина»

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