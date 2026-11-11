У Франції під час тренування помер 22-річний футболіст

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції

Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування із командою «Сен-Дені»

22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.

Нагадаємо, настоятель храму Георгія Побєдоносця у Воронежі 40-річний Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як Турбобатюшка, потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Воронезькій області.

Зазначається, що священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.