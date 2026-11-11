Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Франції під час тренування помер 22-річний футболіст

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Франції під час тренування помер 22-річний футболіст
За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції

Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування із командою «Сен-Дені»

22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.

Нагадаємо, настоятель храму Георгія Побєдоносця у Воронежі 40-річний Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як Турбобатюшка, потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Воронезькій області.

Зазначається, що священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.

Теги: смерть футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італійське «Комо» стало зіркою четвертого туру Ліги чемпіонів
Шалене «Комо» та важкі перемоги грандів: результати Ліги чемпіонів 2026/27 за 4 жовтня
5 листопада, 00:49
Житомиряни спробують продовжити серію перемог
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 11 туру УПЛ Реклама
1 листопада, 09:55
Крістіан Пулішіч надовго залишиться в гранді
«Мілан» продовжив контракт із лідером команди
30 жовтня, 17:25
Гаррі Кейн став четвертим англійцем в історії, який отримав «Золотий м'яч»
Гаррі Кейн – володар «Золотого м'яча» 2026
26 жовтня, 23:39
Мессі пропустить церемонію вручення «Золотого м'яча»
Стало відомо, чи візьме Мессі участь у церемонії вручення «Золотого м'яча»
26 жовтня, 15:19
Ліонель Скалоні залишиться на посаді
Скалоні визначився з майбутнім на чолі збірної Аргентини
22 жовтня, 15:30
Разом з Миколою Литовкою Україна завоювала перші медалі в історії
Микола Литовка розповів, як завоював бронзу Євроліги з пляжного футзалу
15 жовтня, 17:36
Жиру є чемпіоном світу 2018 у складі збірної Франції
Олів'є Жиру у грі Ліги чемпіонів підкорилося унікальне досягнення
14 жовтня, 20:10
У сезоні 2013/14 Алехандро Гомес зіграв 24 гри (забив 4 голи) у складі харківського «Металіста»
Ексгравець «Металіста» відвідав Росію та зробив скандальну заяву
13 жовтня, 10:06

Футбол

У Франції під час тренування помер 22-річний футболіст
У Франції під час тренування помер 22-річний футболіст
Юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи
Юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи
Родина віддала лише половину. Екстренер збірної Англії після смерті залишив мільйонні борги
Родина віддала лише половину. Екстренер збірної Англії після смерті залишив мільйонні борги
«Ювентус» надіслав запит щодо купівлі форварда збірної Італії – джерело
«Ювентус» надіслав запит щодо купівлі форварда збірної Італії – джерело
Культовий футбольний воротар визначився з кар'єрним майбутнім
Культовий футбольний воротар визначився з кар'єрним майбутнім
Колишній асистент Гвардіоли замінив Фонсеку в «Ліоні»
Колишній асистент Гвардіоли замінив Фонсеку в «Ліоні»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
71K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Сьогодні, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Сьогодні, 13:24
Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua