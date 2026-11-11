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В Одесі через падіння гілки дерева загинула жінка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Одесі через падіння гілки дерева загинула жінка
Трагедія сталася у Пересипському районі Одеси
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Про загибель жінки повідомли медики, які прибули першими на місце трагедії

Ввечері 10 листопада у Пересипському районі Одеси сталася трагічна подія. На проспекті Князя Володимира Великого внаслідок падіння гілки дерева загинула 56-річна місцева жителька. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Про загибель пішохідки правоохоронців повідомили медичні працівники, які прибули на місце події.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за службову недбалість, що спричинила смерть людини.

Як відомо, в Оболонському районі столиці сталася смертельна подія на території одного з медичних закладів. З вікна лікарні на вулиці Юрія Кондратюка випав чоловік, який від отриманих травм загинув на місці. 

Як підтвердили правоохоронці у коментарі медіа, загиблим виявився чоловік 1953 року народження. За попередніми даними поліції, він вистрибнув з вікна восьмого поверху установи.

До слова, у селищі Володарка Білоцерківського району сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинула літня господарка оселі. 

 Повідомлення про займання правоохоронці отримали 12 жовтня від соціальної працівниці. На місце події негайно прибули підрозділи ДСНС та поліцейські.

Теги: Одеса смерть поліція

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