Юнацька збірна України з футболу здобула перемогу на турнірі у Туреччині
У фінальному матчі Football Federations Cup U-16 юнацька збірна України обіграла Нідерланди
Юнацька збірна України з футболу U-16 виграла міжнародний турнір Football Federations Cup U-16, який проходив у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
У фінальному матчі Football Federations Cup U-16 юнацька збірна України обіграла Нідерланди.
Football Federations Cup U-16. Фінал
Нідерланди (U-16) – Україна (U-16)1:1 (п.п. 3:4)
- Гол: Володін (Україна)
Загалом у турнірі в Туреччині брали участь вісім команд.
Нагадаємо, що ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри.
ПСЖ грав у гостях із «Вільярреалом» у матчі четвертого туру загального етапу Ліги чемпіонів.
Парижани забили чотири голи протягом восьми хвилин матчу. На 9-й хвилині забив Жоау Невеш, на 12-й – Дезіре Дуе, на 13-й – Сенні Маюлю, на 17-й – Фабіан Руїс.
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