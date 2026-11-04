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Юнацька збірна України з футболу здобула перемогу на турнірі у Туреччині

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Юнацька збірна України з футболу здобула перемогу на турнірі у Туреччині
Юнацька збірна України переможно завершила змагання у Туреччині

У фінальному матчі Football Federations Cup U-16 юнацька збірна України обіграла Нідерланди

Юнацька збірна України з футболу U-16 виграла міжнародний турнір Football Federations Cup U-16, який проходив у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У фінальному матчі Football Federations Cup U-16 юнацька збірна України обіграла Нідерланди.

Football Federations Cup U-16. Фінал

Нідерланди (U-16) – Україна (U-16)1:1 (п.п. 3:4)

  • Гол: Володін (Україна)

Загалом у турнірі в Туреччині брали участь вісім команд. 

Нагадаємо, що ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри.

ПСЖ грав у гостях із «Вільярреалом» у матчі четвертого туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Парижани забили чотири голи протягом восьми хвилин матчу. На 9-й хвилині забив Жоау Невеш, на 12-й – Дезіре Дуе, на 13-й – Сенні Маюлю, на 17-й – Фабіан Руїс.

Теги: футбол

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