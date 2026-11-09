Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня

Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою

Представники житомирського «Полісся» визнані найкращим гравцем і тренером української Прем'єр-ліги за підсумками другого осіннього місяця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Форвард «поліських вовків» Ігор Краснопір став найкращим футболістом жовтня. Українець зіграв три поєдинки, в яких оформив чотири голи. Зокрема, форвард відзначився хет-триком у протистоянні з київським «Динамо» (3:1).

Натомість керманич житомирян Руслан Ротань – найкращий тренер місяця. Його підопічні в жовтні набрали сім очок у трьох турах. Окрім перемоги над столичним грандом, «Полісся» розписало нічию з чернівецькою «Буковиною» (2:2) та розгромило київську «Оболонь» (3:0).

Кого випередив Ігор Краснопір

Найкращих в УПЛ за підсумками жовтня обрали на основі двох голосувань. У першому взяли участь вболівальники в мережі, а в другому – коментатори, експерти УПЛ ТБ і представники медіа, зокрема й «Главкома». Далі обидві версії склали разом.

Краснопір виявився першим в обох частинах голосування. За нього проголосували 30,5 % експертів і 31,2 % уболівальників. Другим у загальному заліку став голкіпер «Динамо» Георгій Бущан. Він підкорив шанувальників футболу (28,1 %), але став лише четвертим у версії експертів 12,6 %).

Кого випередив Руслан Ротань

Вітчизняний фахівець завоював симпатій обох категорій виборців. У колі експертів Ротань набрав 38,9 % голосів. Натомість вболівальники віддали йому понад половину голосів (51,4 %).

Другим у голосуванні став головний тренер «Харкова» Младен Бартуловіч. Команда хорвата здобула три перемоги в трьох жовтневих турах. Та ці результати переконали лише 33,6 % медійників і 29,1 % шанувальників футболу відповідно.

До слова, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.