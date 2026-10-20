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Невдалий жарт про «Ювентус» обернувся для відомої авіакомпанії скандалом

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Невдалий жарт про «Ювентус» обернувся для відомої авіакомпанії скандалом
Ryanair пожартував над «Ювентусом» після поразки «Лаціо» в Серії А
фото: Boeing, ФК «Ювентус»

Підкол від Ryanair не був позитивно сприйнятий футбольними вболівальниками

Офіційний акаунт Ryanair в Італії висміяв туринський «Ювентус» після поразки від «Лаціо» з рахунком 0:3 у чемпіонаті Італії. Про це повідомляє «Главком».

Порівняння, яке розлютило фанатів

Матч між «Ювентусом» і «Лаціо» завершився впевненою перемогою римлян. Рахунок на 37-й хвилині відкрив Провстгор, після перерви перевагу гостей збільшив Ісаксен, а на 89-й хвилині Деле-Баширу встановив остаточний результат 3:0. Поразка стала приводом для критики туринців, до якої долучилася й Ryanair.

Італійський акаунт авіакомпанії опублікував короткий допис: «Ювентус» – це новий «Тоттенгем»». У компанії давно використовують провокаційний стиль спілкування в соцмережах, жартуючи над актуальними подіями та відомими персонами. Тому не дивно, що цього разу мішенню став один із найтитулованіших клубів Італії.

Порівняння з лондонським «Тоттенгемом» у футбольному інтернет-фольклорі часто використовують як насмішку над командою, яка не виправдовує очікувань і регулярно розчаровує своїх уболівальників. Однак такий жарт викликав і зворотну реакцію: частина фанатів нагадала, що англійський клуб нещодавно здобув європейський трофей.

Реакція мережі

Реакція користувачів у соцмережі X на провокаційний допис авіакомпанії не змусила на себе чекати, і чимало коментаторів відповіли на випадок ще гострішими та їдкішими репліками. Зокрема, один із користувачів вирішив нагадати компанії про її внутрішні проблеми, написавши: «Вибухнула так само, як ваші вікна». Окрім цього, значна частина аудиторії звернула увагу на очевидний провал допису в соціальній мережі: під публікацією зафіксували надзвичайно низьку кількість вподобайок та загалом мінімальну позитивну активність від інших користувачів.

Нагадаємо, що Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу

Теги: авіаперевезення футбол ФК Ювентус

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