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Чемпіон світу-2018 встановив надзвичайний футбольний рекорд Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон світу-2018 встановив надзвичайний футбольний рекорд Франції
Уго Льоріс встановив орієнтир для співвітчизників
фото: EFE

Досвідчений воротар досягнув неймовірного показника на схилі кар'єри

Голкіпер американського «Лос-Анджелеса» Уго Льоріс першим серед французьких футболістів перетнув позначку 1000 матчів на професіональному рівні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

На цей момент в активі 39-річного француза 1001 поєдинок. Зокрема, 856 матчів Льоріс провів за низку клубів («Ніцца», «Ліон», «Тоттенгем»). Натомість 145 поєдинків він зіграв у складі збірної Франції.

Незабаром у «Клубі Льоріса» можна чекати на поповнення. За плечима форварда Каріма Бензема 993 матчі, а нападник американського «Орландо Сіті» Антуан Грізманн провів 964 поєдинки. Щоправда, перший наразі залишається без клубу.

Льоріс у сезоні-2026 зіграв 31 матч у всіх турнірах, у яких пропустив 33 м'ячі. Зберіг ворота на замку він у 13-ти поєдинках. Контракт французького воротаря з «Лос-Анджелесом» чинний до кінця року з опцією продовження ще на сезон.

До слова, нещодавно ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

Нагадаємо, італійський «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.

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Теги: Уґо Льоріс футбол рекорд

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