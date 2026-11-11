Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Культовий футбольний воротар визначився з кар'єрним майбутнім

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Культовий футбольний воротар визначився з кар'єрним майбутнім
Мануель Ноєр хоче піти з футболу на власних умовах
фото: EFE

Ветеран німецького спорту не вішатиме рукавиці на цвях завчасно

Голкіпер мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр не завершуватиме професіональну кар'єру достроково через чергову травму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Досвідчений воротар планує дограти нинішній сезон. Ноєр налаштований відновитися після травми та повернутися до основи німецького гранда на початку 2027 року. Влітку же він, найімовірніше, завершить виступи.

Ноєр зазнав часткового розриву сухожилля правої стопи. Неприємний епізод стався під кінець першого тайму протистояння з «Майнцем (2:1) у Бундеслізі. Ветерана у воротах німецького гранда замінить Йонас Урбіг.

У нинішньому сезоні Ноєр провів дев'ять матчів у всіх турнірах, у яких пропустив шість м'ячів. Зберіг ворота на замку він у чотирьох поєдинках. Контракт ветерана з «Баварією» розрахований до літа 2027 року.

Чим відомий Мануель Ноєр

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець місцевого «Шальке». У першій команді «кобальтових» дебютував у сезоні 2006/07. Виграв із рідним клубом Кубок і Суперкубок Німеччини.

До «Баварії» приєднався влітку 2011 року. Трансфер кіпера коштував 30 млн євро. У складі «ротен» завоював усі можливі трофеї – 13 титулів Бундесліги (рекорд), п'ять Кубків і сім Суперкубків Німеччини, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, два Суперкубки УЄФА та два рази виграв Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Німеччини переміг на ЧС-2014. Переосмислив роль воротаря, вдосконаливши її до статусу sweeper-keeper – не просто захисту воріт, а страхуванню оборони й активної участі в побудові атак.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

Читайте також:

Теги: Мануель Нойєр ФК Баварія Бундесліга футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джонатан Та отримав варіант у чемпіонаті Іспанії
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
Вчора, 15:49
Мануель Ноєр не допоможе «ротен» найближчим часом
Капітан «Баварії» вибув на тривалий період
8 листопада, 15:59
«Баварія» і «Боруссія» ділять першу сходинку турнірної таблиці
«Баварія» і «Боруссія» зіграли у видовищну нічию у Бундеслізі
31 жовтня, 22:17
Венсан Компані мав хронічні проблеми зі здоров'ям упродовж цього сезону
Тренер «Баварії» Венсан Компані був екстрено госпіталізований
23 жовтня, 20:48
Луїс Діас тимчасово вибув із обойми Венсана Компані
«Баварія» втратила провідного нападника на невизначений термін
22 жовтня, 17:22
Мануель Ноєр продовжив переписувати історію змагань
Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів
21 жовтня, 22:58

Футбол

«Ювентус» надіслав запит щодо купівлі форварда збірної Італії – джерело
«Ювентус» надіслав запит щодо купівлі форварда збірної Італії – джерело
Культовий футбольний воротар визначився з кар'єрним майбутнім
Культовий футбольний воротар визначився з кар'єрним майбутнім
Колишній асистент Гвардіоли замінив Фонсеку в «Ліоні»
Колишній асистент Гвардіоли замінив Фонсеку в «Ліоні»
Матч між «Шахтарем» і «Динамо» зібрав рекордну телеаудиторію
Матч між «Шахтарем» і «Динамо» зібрав рекордну телеаудиторію
Український футболіст Желізко отримав громадянство Польщі: чи зможе він грати за збірну?
Український футболіст Желізко отримав громадянство Польщі: чи зможе він грати за збірну?
Андрій Шевченко зворушливо привітав свого сина Крістіана з 20-річчям: родинне фото
Андрій Шевченко зворушливо привітав свого сина Крістіана з 20-річчям: родинне фото

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua