Культовий футбольний воротар визначився з кар'єрним майбутнім

Мануель Ноєр хоче піти з футболу на власних умовах

Ветеран німецького спорту не вішатиме рукавиці на цвях завчасно

Голкіпер мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр не завершуватиме професіональну кар'єру достроково через чергову травму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Досвідчений воротар планує дограти нинішній сезон. Ноєр налаштований відновитися після травми та повернутися до основи німецького гранда на початку 2027 року. Влітку же він, найімовірніше, завершить виступи.

Ноєр зазнав часткового розриву сухожилля правої стопи. Неприємний епізод стався під кінець першого тайму протистояння з «Майнцем (2:1) у Бундеслізі. Ветерана у воротах німецького гранда замінить Йонас Урбіг.

У нинішньому сезоні Ноєр провів дев'ять матчів у всіх турнірах, у яких пропустив шість м'ячів. Зберіг ворота на замку він у чотирьох поєдинках. Контракт ветерана з «Баварією» розрахований до літа 2027 року.

Чим відомий Мануель Ноєр

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець місцевого «Шальке». У першій команді «кобальтових» дебютував у сезоні 2006/07. Виграв із рідним клубом Кубок і Суперкубок Німеччини.

До «Баварії» приєднався влітку 2011 року. Трансфер кіпера коштував 30 млн євро. У складі «ротен» завоював усі можливі трофеї – 13 титулів Бундесліги (рекорд), п'ять Кубків і сім Суперкубків Німеччини, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, два Суперкубки УЄФА та два рази виграв Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Німеччини переміг на ЧС-2014. Переосмислив роль воротаря, вдосконаливши її до статусу sweeper-keeper – не просто захисту воріт, а страхуванню оборони й активної участі в побудові атак.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».