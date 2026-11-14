Призер Чемпіонату світу 2018 став кандидатом у тренери Саудівської Аравії – джерело

Амбітна команда продовжує пошуки наступного керманича

Іспанець Роберто Мартінес потрапив до переліку претендентів на посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Маттео Моретто.

Фахівець залишився без роботи після Чемпіонату світу 2026. Там він дійшов до 1/8 фіналу на чолі Португалії. Біля керма піренейців Мартінес провів 3,5 роки та переміг у Лізі націй 2024/25.

Перед цим іспанський тренер віддав шість років збірній Бельгії. Найвище досягнення з «червоними дияволами» – бронзова медаль Мундіалю-2018. Також Мартінес працював із англійськими клубами («Евертон», «Віган», «Свонсі»).

Наразі збірну Саудівської Аравії тренує Йоргос Доніс. Грек очолив національну команду навесні. Під його керівництвом «зелені соколи» посіли останнє місце в групі Чемпіонату світу.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.