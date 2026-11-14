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Збірна Португалії змінила дизайн форми на честь Роналду

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Португалії змінила дизайн форми на честь Роналду
Кріштіану Роналду скандально пішов із португальської збірної
фото: LUSA

«Сімка» піренейців уже ніколи не матиме попередній вигляд

Національна команда Португалії оновила дизайн сьомого номера на формі після завершення міжнародної кар'єри нападником Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу збірної.

Тепер в оформленні «сімки» з'явилася риска. У федерації такий крок пояснили бажанням назавжди пов'язати попередній дизайн із прізвищем п'ятиразового володаря «Золотого м'яча». Перед матчем Ліги націй проти Данії усі футболісти португальської збірної одягнуть спеціальні футболки на честь Роналду.

«Час дебютувати з новим номером «7». Тому що є один, який буде вічним», – ідеться в дописі національної команди.

Роналду захищав кольори збірної Португалії у 2003-2026 роках. За цей час він зіграв 234 поєдинки, в яких оформив 146 голів. У складі національної команди форвард переміг на Євро-2016 та двічі тріумфував у Лізі націй. З португальської збірної Роналду пішов через сварку з тренером Жорже Жезушем.

Portugal

Нова «сімка» збірної Португалії

Конфлікт Кріштіану Роналду та Жорже Жезуша

Досвідчений нападник у вересні скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із Роналду ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Згодом головний тренер португальської збірної пояснив рішення перебігом подій. Перевага над скандинавами була хиткою, тож випускати центрфорварда потреби не було. Зрештою, піренейці втримали перемогу над Норвегією (2:1).

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

Дискваліфікація Кріштіану Роналду

Роналду опинився під ризиком дискваліфікації на шість місяців. Непрофесіональна секція федерації розпочала дисциплінарний розгляд щодо капітана збірної Португалії. Функціонери мали з'ясувати потенційну дисциплінарну значущість фактів.

Зрештою, нападника покарали дискваліфікацією на 30 днів і штрафом у розмірі 255 євро. Потенційно Роналду міг зіграти за піренейську збірну в наступному поєдинку Ліги націй. Наразі невідомо, чи федерація організовуватиме легенді прощальний матч.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: Кріштіану Роналду Ліга націй футбол

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