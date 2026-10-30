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Ядерна держава оголосила війну футболісту. Як Кіліан Мбаппе спровокував міжнародний скандал

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ядерна держава оголосила війну футболісту. Як Кіліан Мбаппе спровокував міжнародний скандал
Кіліан Мбаппе переконався, що спорту поза політикою не існує
фото: EFE

Лідер мадридського «Реалу» відчув на собі китайську «культурну революцію»

Форвард мадридського «Реалу» та збірної Франції Кіліан Мбаппе накликав на себе гнів народу та керівництва Китаю через невдалий коментар про засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна. Про перипетії несподіваного конфлікту – у матеріалі «Главкома».

Цей тиждень видався важким для лідера мадридського клубу. Спершу він програв англійцю Гаррі Кейну перегони за «Золотим м'ячем», а потім опинився в епіцентрі політичного скандалу з цілим членом Ради безпеки ООН. А розпочалося все з невинного коментаря…

Ще навесні француз узяв участь в місцевому шоу The Bridge. Поки футболіста готували до появи в студії у гримерній, команда YouTube-проєкту влаштувала йому бліц. Зокрема, Мбаппе запитали про улюблений мем. Нападник трохи подумав, а потім видав: «Найбільше мене розсмішило відео, де хтось взяв чоловіка, який, здається, був китайським диктатором, і наклав моє обличчя».

Та лише тепер відео завірусилося в мережі. Мбаппе футбольні вболівальники вже давно дали прізвисько «диктатор», а інтернет-віртуози впродовж тривалого часу «ліплять» голову форварда до десятка ласих до пістрявої уніформи та авторитарної влади діячів, переважно африканських.

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Допис, поширений Novara Media (@novaramedia)

Утім, поширення відео в китайських соцмережах під час церемонії «Золотого м'яча» викликало ефект бомби. Перші проблеми з'явилися вже на ранок вівторка, 27 жовтня, та лише наростали впродовж дня. Китай для боротьби з політично непідкованим Мбаппе застосував важку «артилерію» – фінансові покарання.

Реакція на слова Мбаппе в Китаї

Спершу трійка китайських компаній припинила співпрацю з форвардом. Ідеться про виробника напоїв Dongpeng Beverage Group, молочного гіганта Megniu та виробника сирів Milkground. Із офіційною заявою вийшло й китайське МЗС. Речник дипломатичного відомства лаконічно сповістив, що «будь-які слова чи дії, що зачіпають почуття китайського народу, звісно, зустрінуть широке несприйняття з боку всього китайського суспільства». Майстри читання між рядків зрозуміли, що далі буде.

Невдовзі вдарив справжній фінансовий грім. Джерела видання The Paper у Центральному телебаченні Китаю заявили, що там вирішили призупинити показ матчів іспанської Ла Ліги на території країни. Окрім того, з ефіру зняли всі рекламні ролики за участі Мбаппе. Натомість в соцмережах простий китайський люд влаштував свій судовий процес над французом. У дусі молодіжних загонів часів того ж Мао китайці почали зведення рахунків із ненависним форвардом. Соцмережі заполонили відео зі спалюванням футболок із прізвищем Мбаппе на спині, а сітілайти та інші рекламні носії на кшталт картонних копій футболіста в повний зріст почали трощити та викидати в смітники.

Саме мем в інтернеті став вихідним пунктом гучного скандалу
Саме мем в інтернеті став вихідним пунктом гучного скандалу
фото: El Folio

Реакція на реакцію у Китаї

Рятувати становище кинулися всім Старим світом. Першим перед Китаєм за слова Мбаппе вибачився очільник Ла Ліги Хав'єр Тебас. Функціонер запевнив, що «прихильність Китаю, його народу та його установам залишається незмінною». Натомість слова форварда керівник елітного іспанського дивізіону назвав шкідливими та поділився очікуваннями про збереження співпраці заради двох десятків клубів і мільйонів уболівальників у Піднебесній. Майже паралельно з'явилася й офіційна заява Ла Ліги. Здебільшого вона була витримана в тому ж форматі, але з однією обіцянкою – запустити протокол «щодо підвищення обізнаності та комунікації». Вочевидь, Мбаппе з бойовими побратимами слід готуватися до п'ятихвилинок політінформації перед кожним туром чемпіонату Іспанії.

Підготував офіційну заяву й сам винуватець історії. Мбаппе в усіх соцмережах опублікував вибачення трьома мовами – англійською, китайською і французькою. Нападник визнав, що його коментар був необдуманим, і попросив вибачення за образу почуттів китайців. Окремо капітан збірної Франції запевнив, що глибоко поважає китайський народ та його історію. До публічних вибачень Мбаппе невдовзі приєднався й «Реал», який наростив армію уболівальників на Сході ще в часи виступів за «вершкових» шалено популярного в Азії англійця Девіда Бекхема. На «Бернабеу» заявили про бажання «і далі зміцнювати узи дружби та любові» з Китаєм.

Чи справді Мбаппе перетнув межу?

Мао залишається суперечливою фігурою в історії Китаю. У часи реформатора Дена Сяопіна засновнику КНР віддавали належне за роль в державотворенні, але критикували за промахи на кшталт «культурної революції» – серії ідейно-політичних кампаній для зміцнення особистої влади. Водночас працювала формула: його заслуги посідають головне, а помилки – другорядне місце. Упродовж тривалого часу в Китаї цілком звичними були роздуми про негативні явища часів правління Мао, а не віталася хіба що надто різка, суцільна критика вождя. Та чи образився би на епітет «диктатор» сам керівник, який постійно називав свою державу «демократичною диктатурою народу»?

Зміна вітру відбулася після сходження на політичний Олімп Сі Цзіньпіна. Саме в період його керівництва Китаєм з'явилися юридичні норми для захисту честі та гідності місцевих правителів. Спершу в КНР схвалили Закон про захист  героїв і мучеників, згодом доповнили Кримінальний кодекс статтею про відповідальність за образу, наклеп або інше посягання на їхню честь, а в 2022 році низка відомств спільно підготувала «Керівні вказівки щодо впорядкування рекламної діяльності знаменитостей». Зокрема, цим актом китайським компаніям наполегливо рекомендували «свідомо відмовлятися» від співпраці з різними зірками, що порушили закон чи моральні норми. Мбаппе, вочевидь, потрапив під останнє формулювання.

Керівник дослідницького інституту Asia Centre Жан-Франсуа Ді Мельо спробував пояснити логіку китайської влади, коли справа стосується Мао. Там вважають, що між Мао та Комуністичною партією Китаю стоїть знак рівності. А від керівної політичної сили він тягнеться і до Сі. Кепкувати чи іронізувати над Мао, отже, дорівнює насмішкам над нинішнім очільником КНР. Такий собі призабутий на наших широтах принцип «Ми говоримо – Ленін, а розуміємо – партія» на китайський лад. У порівнянні з фразою Мбаппе історія з чи то негласною, чи то міфічною забороною на поширення зображення мультсеріального Вінні-Пуха через візуальну схожість з тим же Сі має вигляд дитячого жарту.

Мбаппе визнав, що його коментар був необдуманим, і попросив вибачення
Мбаппе визнав, що його коментар був необдуманим, і попросив вибачення
фото: Getty Images

Що далі?

На цей момент інтенсивність словесних боїв відчутно знизилася. Лідер збірної Франції та ті, хто випадково опинився з ним по один бік, підраховують збитки. Мбаппе втратив орієнтовно $6-10 млн через розрив контрактів із китайськими компаніями. Та є втрати й непрямі. Форвард несвідомо підмочив свою репутацію на великому ринку. Для особистого бренду футболіста ситуація непроста. Не сприятиме популярності Мбаппе й відсутність у кіберпросторі. З призначених для Китаю версій футбольних симуляторів FC Online та efootball PES французького нападника вирішили прибрати… Та й державний мовник не поспішає повертати Ла Лігу в ефір.

Водночас не слід перебільшувати вплив China Media Group. Головний контракт на показ елітний іспанський дивізіон уклав із компанією China Mobile Migu. Лише в серпні сторони підписали новий чотирирічний договір. Платформа транслює у Піднебесній усі 380 матчів сезону Ла Ліги, а державний телеканал CCTV – лише два поєдинки в кожному турі. У розпал скандалу Migu зберегла мовчання. Вочевидь, зупиняти трансляцію іспанського футболу там наразі не будуть. А швидка реакція очільника чемпіонату зі спробами погасити конфлікт ще й може обернутися непоганою знижкою у подальшій співпраці з Ла Лігою.

«Я бачив цю полеміку – вона безумовно дещо надмірна. Не думаю, що Кіліан хотів якось нашкодити репутації китайського очільника, а також образити чи зачепити китайський народ. Сподіваюся, що ця дискусія не затягнеться», – виступив голосом розуму в цій ситуації президент Французької футбольної федерації Філіпп Діалло.

Антон Федорців, «Главком»

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Теги: футбол Китай ФК Реал (Мадрид) Кіліан Мбаппе Ла Ліга

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