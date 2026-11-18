Хуан Мата попрощався з футболом у 38 років

Колишній півзахисник національної команди Іспанії Хуан Мата вирішив остаточно повісити бутси на цвях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Атакувальний хавбек залишався без клубу з літа. Останні роки кар'єри він провів у чемпіонаті Австралії, де захищав кольори «Сідней Вондерерс» і «Мельбурн Вікторі». Перед цим Мата виступав за стамбульський «Галатасарай».

«Іноді, коли любиш, треба відпустити. Дякую, футболе», – лаконічно написав 38-річний іспанець.

Чим відомий Хуан Мата

Уродженець Бургоса, вихованець мадридського «Реала». Дійшов лише до резервної команди «вершкових», у складі якої дебютував у Сегунді в сезоні 2006/07.

Далі провів чотири роки в іспанській «Валенсії». Перед кампанією 2011/12 приєднався до лондонського «Челсі». Посеред сезону 2013/14 перебрався в англійський «Манчестер Юнайтед». Там провів 8,5 років.

На схилі ігрової кар'єри виступав у Туреччині й Австралії. У 2023 році провів один матч за японський «Віссел Кобе».

Трофеї та досягнення Хуана Мати

Хавбек завоював Кубок Іспанії з «Валенсією», виграв по Кубку Англії з «Челсі» та МЮ, тріумфував у Лізі чемпіонів і Лізі Європи з лондонцями, виграв Кубок ліги, Суперкубок Англії та трофей Ліги Європи з манкуніанцями. У складі «Галатасарая» Мата став чемпіоном Туреччини.

Кольори збірної Іспанії він захищав у 2009-2016 роках. У лавах «Фурії Рохи» тріумфував на Мундіалі-2010 та Євро-2012. Загалом Мата провів у національній команді 41 поєдинок, у яких оформив 10 голів.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.