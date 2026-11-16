Ромелу Лукаку завершив кар'єру у збірній Бельгії з футболу

У 135 матчах за збірну Бельгії Лукаку забив 94 голи

33-річний нападник Ромелу Лукаку оголосив про завершення кар'єри у збірній Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі футболіста.

«16 років. Ці 16 років я віддавав національній збірній всього себе. Я пережив усі можливі емоції.

Я грав із чудовими партнерами, яким завжди буду вдячний. Я хочу подякувати їм усім. Хочу подякувати всім тренерам за те, що вони підштовхували мене вперед і довіряли мені допомагати команді. Це була красива подорож, та я отримав насолоду від кожної її миті.

Вболівальникам збірної Бельгії – дякую за підтримку, яку ви надавали нашій команді. Я пишаюся тим, що представляв свою країну на чотирьох чемпіонатах світу та трьох чемпіонатах Європи.

Я ніколи не забуду цих моментів. Я спокійний щодо свого рішення завершити цей шлях тут. Це було неймовірно. Це приносило мені насолоду. Я вдячний. Дякую!», – написав Лукаку.

У 135 матчах за збірну Лукаку забив 94 голи і є найкращим бомбардиром в історії національної команди Бельгії.

Нагадаємо, національна команда України програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27.