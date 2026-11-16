Легендарний Роналдінью вперше за 11 років зіграв офіційний матч

Знаменитий бразилець засвітився в третьому дивізіоні Італії

Атакувальний півзахисник Роналдінью у 46 років дебютував у складі італійської «Равенни». Про це повідомляє «Главком».

Ветеран вийшов у старті «джаллороссі» на поєдинок чергового туру Серії C проти «Форлі». Чарівник м'яча з'явився на лівому фланзі атаки «Равенни». На полі він провів перший тайм.

Роналдінью узяв участь в першій гольовій атаці нової команди. Він віддав передачу Лоренцо Лораді, а той асистував Джуліо Донаті. За 45 хвилин бразилець 28 разів доторкнувся до м'яча, віддав 21 пас із точністю 81 %, виграв одне з двох єдиноборств, заробив на собі фол, припустився семи втрат.

Для Роналдінью матч у футболці «Равенни» став першим офіційним із 2015 року. Тоді він вийшов на поле в складі бразильського «Флуміненсе». Наразі невідомо, чи ветеран продовжить виступи за «джалороссі».

It is time for Ronaldinho's return! 💥 Watch the match LIVE here: https://t.co/pEGWBQw8Nl https://t.co/XFpjsf45vG — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026 Sky Sports Football Роналдінью виходить на поле в чемпіонаті Італії

Як Роналдінью потрапив до «Равенни»

До команди бразильця запросив президент клубу Ігнаціо Чіпріані. Функціонер – давній шанувальник таланту Роналдінью. Він скористався можливістю залучити легенду після того, як придбав «джалороссі».

Роналдінью спершу став амбасадором «Равенни». Також йому належить частка в клубі. На поле бразильський футболіст повернувся з конкретною метою – оформити 300 голів за кар'єру. Якщо головний тренер «джалороссі» розраховуватиме на нього, то Роналдінью готовий продовжити виступи.

Чим відомий Роналдінью

Уродженець Порту-Алегрі, вихованець місцевого «Греміо». На дорослому рівні дебютував у сезоні-1998. У рідній команді затримався до 2001 року.

Перебрався до Європи та відіграв два сезони за ПСЖ. Перед кампанією 2002/03 приєднався до «Барселони». На «Камп Ноу» провів п'ять років і виграв по два титули Ла Ліги та Суперкубки Іспанії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів 2005/06.

Пізніше захищав кольори італійського «Мілана» (Скудетто), на батьківщині виступав за «Фламенго», «Атлетіко Мінейро» (Кубок Лібертадорес) та «Флуміненсе». Сезон 2014/15 відіграв за мексиканський «Керетаро».

У складі збірної Бразилії дебютував у 1999 році та тоді ж виграв Копа Амеріка. Тріумфував із «селесао» на Чемпіонаті світу 2002 року. Загалом провів у національній команді 97 матчів (33 голи). Володар «Золотого м'яча-2005».

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.