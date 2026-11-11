«Шкодую досі». Володар «Золотого м'яча-1987» знайшов схожість з Роналду в розриві зі збірною

Кріштіану Роналду може більше не одягнути футболку Португалії

«Я вчинив схожим чином, і я шкодую про це досі»

Колишній капітан національної команди Нідерландів Рууд Гулліт поділився думками щодо завершення міжнародної кар'єри форварда аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Uncensored.

Ветеран нещодавно оголосив про припинення виступів у збірній Португалії. На такий крок п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» після конфлікту з керманичем команди Жорже Жезушем. Той нібито порушив угоду щодо ігрового часу Роналду.

«Я вчинив схожим чином, і я шкодую про це досі. Іноді ти ухвалюєш рішення на емоціях і влаштовуєш галас, якого не хотів. Я співчуваю йому. Я розумію відчуття, з якими він зіткнувся у той момент. Чи було це найкращим рішенням? Я так не вважаю. Я досі шкодую, що пішов зі збірної таким чином», – зізнався Гулліт.

Нідерландець на початку 90-х мав конфлікт із керманичем національної команди Діком Адвокатом. Титулований футболіст був незадоволений переведенням на правий фланг півзахисту та відмовився від виступів за «ораньє». Як наслідок, Гулліт не поїхав на Чемпіонат світу 1994.

«Тож я сподіваюся, що він проведе останній матч за Португалію, який він заслуговує. Можливо, вони організують спеціальний поєдинок для нього, товариський матч. Я справді надіюсь на це. Тому що він демонстрував фантастичну гру в складі Португалії», – резюмував володар «Золотого м'яча-1987».

Конфлікт Кріштіану Роналду та Жорже Жезуша

Досвідчений нападник у вересні скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із Роналду ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Згодом головний тренер португальської збірної пояснив рішення перебігом подій. Перевага над скандинавами була хиткою, тож випускати центрфорварда потреби не було. Зрештою, піренейці втримали перемогу над Норвегією (2:1).

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

Дискваліфікація Кріштіану Роналду

Роналду опинився під ризиком дискваліфікації на шість місяців. Непрофесіональна секція федерації розпочала дисциплінарний розгляд щодо капітана збірної Португалії. Функціонери мали з'ясувати потенційну дисциплінарну значущість фактів.

Зрештою, нападника покарали дискваліфікацією на 30 днів і штрафом у розмірі 255 євро. Потенційно Роналду міг зіграти за піренейську збірну в наступному поєдинку Ліги націй. Наразі невідомо, чи федерація організовуватиме легенді прощальний матч.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.