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«Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ
Матч «Барселони» та ПСЖ супроводжувався напруженою атмосферою на трибунах
фото: Х

Фанати паризького клубу провокаційно поводили себе під час матчу Ліги чемпіонів

«Барселона» подала скаргу до УЄФА через провокаційний банер, який ультрас «Парі Сен-Жермен» розгорнули на стадіоні «Парк де Пренс» перед матчем третього туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком»

Провокаційний банер від ультрас ПСЖ

Перед початком зустрічі вболівальники паризької команди вивісили великий банер із написом французькою мовою Massacre à la parisienne, що можна перекласти як «Паризька різанина». На зображенні був чоловік у масці, схожий на персонажа фільму жахів про вбивцю з бензопилою. Він тримав бензопилу та знищував емблему «Барселони».

Представники каталонського клубу миттєво відреагували на цю провокацію та вирішили офіційно повідомити про інцидент УЄФА. За інформацією іспанських ЗМІ, «Барселона» планує передати фото- та відеоматеріали спостерігачеві європейської футбольної організації, аби той звернув найгострішу увагу на неприпустиму поведінку французьких уболівальників.

Банер був не єдиною проблемою

Однак скандальний банер був не єдиною проблемою вечора. Напружена атмосфера зберігалася протягом усього матчу: частина ультрас ПСЖ регулярно скандувала образливі гасла на адресу «Барселони», а після першого гола господарів на трибунах масово запалили фаєри.

Тепер дисциплінарні органи УЄФА мають ретельно вивчити ситуацію та визначити, чи є правові підстави для відкриття дисциплінарного провадження проти паризького клубу. Поки що офіційної інформації про те, чи призведе скарга каталонців до конкретних штрафів або санкцій щодо ПСЖ, немає. 

Нагадаємо, що у Хорватії поліція затримала 12 фанатів «Хайдука» через антисемітські та нацистські вигуки

Теги: ультрас ФК Парі Сен-Жермен ФК Барселона футбол

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