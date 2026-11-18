Українська тенісистка Еліна Світоліна наступного тижня повернеться на батьківщину після завершення виступів на Підсумковому турнірі WTA. Про це Світоліна розповіла в інтерв'ю репортерам, інформує «Главком» з посиланням на Reuters.

Попри поразку у фіналі від росіянки Мірри Андрєєвої з рахунком 5:7, 3:6, спортсменка запевнила, що продовжить підтримувати Україну благодійними внесками та роботою власного фонду. За словами тенісистки, протягом майже п'яти років повномасштабної війни вона регулярно допомагала українським військовим.

Водночас захисники підтримують і саму спортсменку, стежачи за її виступами на міжнародних змаганнях. Серед друзів Світоліної є люди, які безпосередньо служать у війську. «Я завжди підтримувала армію та військових. Вони, зі свого боку, підтримують мене, дивлячись матчі», – зазначила українка.

Тенісистка наголосила, що спорт під час війни має особливе значення для українців. На її думку, виступи спортсменів на міжнародній арені допомагають людям хоча б ненадовго відволіктися від щоденних труднощів і водночас об'єднують їх навколо спільної мети. «Для мене все полягає в дусі людей. Я дуже рада, що можу принести українцям трохи щастя. Спорт загалом, а в Україні особливо, справді об'єднує людей заради однієї мети – перемоги», – сказала Світоліна.

Окремо Світоліна відзначила підтримку українських уболівальників під час Підсумкового турніру WTA. Частина фанатів стежила за її матчами безпосередньо на трибунах, тоді як інші дивилися трансляції з України, попри нічний час через різницю в часових поясах.

Тенісистка також розповіла про зустріч із юною українською біженкою, яка мріє продовжити спортивну кар'єру. На переконання Світоліної, присутність українських спортсменів на міжнародній арені може надихати дітей займатися тенісом та іншими видами спорту навіть у складних обставинах.

Нагадаємо, що cтало відомо, яку суму Еліна Світоліна заробила на Підсумковому турнірі.