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Пожежа на заводі в Росії, Світоліна вийшла до фіналу, збірна України поступилася у матчі: головне за ніч 15 листопада

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Пожежа на заводі в Росії, Світоліна вийшла до фіналу, збірна України поступилася у матчі: головне за ніч 15 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 листопада 2026 року

Ніч на 15 листопада запам'яталася пожежею на заводі нафтохімічного гіганта в Росії, а в Таганрозі лунали вибухи й зникло світло. Росіяни вдарили по Запоріжжю – серед поранених дворічна дитина. Вибухи вночі було чутно у Києві, Кривому Розі та окупованому Луганську. Водночас Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру, а збірна України зіграла визначальний матч Ліги націй проти Північної Ірландії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 листопада.

У Росії спалахнула пожежа на заводі нафтохімічного гіганта

На заводі нафтохімічного гіганта в Росії спалахнула пожежа. Окремо у Таганрозі лунали вибухи, у місті зникло світло. Наслідки уточнюються.

Пожежа на заводі в Росії, Світоліна вийшла до фіналу, збірна України поступилася у матчі: головне за ніч 15 листопада фото 1

Росіяни вдарили по Запоріжжю: серед поранених дворічна дитина

Ворог атакував Запоріжжя, де є поранені, серед них дворічна дитина.

Пожежа на заводі в Росії, Світоліна вийшла до фіналу, збірна України поступилася у матчі: головне за ніч 15 листопада фото 2

Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру

Українська тенісистка розгромила переможницю Вімблдона і вийшла до фіналу Підсумкового турніру.

Пожежа на заводі в Росії, Світоліна вийшла до фіналу, збірна України поступилася у матчі: головне за ніч 15 листопада фото 3
фото: WTA

Збірна України поступилася Північній Ірландії в Лізі націй

«Синьо-жовті» програли збірній Північної Ірландії з рахунком 0:1 у п'ятому турі Ліги націй 2026/27 і не взяли реванш за недавню поразку. Перед матчем північні ірландці очолювали групу з вісьмома очками. 

Пожежа на заводі в Росії, Світоліна вийшла до фіналу, збірна України поступилася у матчі: головне за ніч 15 листопада фото 4
фото: УАФ

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Теги: Еліна Світоліна Збірна України Запоріжжя Луганськ

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