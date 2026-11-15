Пожежа на заводі в Росії, Світоліна вийшла до фіналу, збірна України поступилася у матчі: головне за ніч 15 листопада
Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 листопада 2026 року
Ніч на 15 листопада запам'яталася пожежею на заводі нафтохімічного гіганта в Росії, а в Таганрозі лунали вибухи й зникло світло. Росіяни вдарили по Запоріжжю – серед поранених дворічна дитина. Вибухи вночі було чутно у Києві, Кривому Розі та окупованому Луганську. Водночас Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру, а збірна України зіграла визначальний матч Ліги націй проти Північної Ірландії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 листопада.
У Росії спалахнула пожежа на заводі нафтохімічного гіганта
На заводі нафтохімічного гіганта в Росії спалахнула пожежа. Окремо у Таганрозі лунали вибухи, у місті зникло світло. Наслідки уточнюються.
Росіяни вдарили по Запоріжжю: серед поранених дворічна дитина
Ворог атакував Запоріжжя, де є поранені, серед них дворічна дитина.
Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру
Українська тенісистка розгромила переможницю Вімблдона і вийшла до фіналу Підсумкового турніру.
Збірна України поступилася Північній Ірландії в Лізі націй
«Синьо-жовті» програли збірній Північної Ірландії з рахунком 0:1 у п'ятому турі Ліги націй 2026/27 і не взяли реванш за недавню поразку. Перед матчем північні ірландці очолювали групу з вісьмома очками.
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