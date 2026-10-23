Легендарний Роналдо похизувався своїми навичками гри в теніс

Навіть завершивши кар'єру футболіста Роналдо активно займається спортом

Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо Назаріу узяв до рук ракетку, продемонструвавши як він грає у великий теніс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport24.

Тримає форму після завершення кар'єри

Відео з тенісними навичками бразильця опублікувало грецьке видання SPORT24. Попри завершення професійної футбольної кар'єри, Роналдо продовжує займатися спортом і знаходити для себе нові способи залишатися активним. Під час гри колишній футболіст показав непогане відчуття м'яча та вміння спрямовувати його в різні частини корту. Хоча розіграші не були дуже швидкими, однак Роналдо компенсував це точністю ударів і гарним баченням корту.

Ronaldo Nazario playing tennis 🎾 Natural talent no matter the sport. https://t.co/YCcKjXRQib — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 21, 2026

Роналдо тренується на корті по кілька разів на тиждень, намагаючись підтримувати звичний для себе спортивний та азартний дух. Водночас колишній форвард жартує, що його єдиною слабкістю на корті залишається слабкий удар з бекхенду, який, за його словами, не зміг повністю виправити навіть зірковий тренер Патрік Муратоглу.

Давня любов до тенісу

Легенда футболу часто відвідує найбільші світові турніри (зокрема, US Open) і навіть проводить виставкові поєдинки чи тренування з лідерами світового тенісу. Наприклад, великого резонансу набула його зустріч і спільний палас із першою ракеткою світу Карлосом Алькарасом.

Сам Роналдо Назаріу є одним із найвідоміших нападників свого покоління. Він виступав за «Барселону», мадридський «Реал», «Інтер» та інші клуби, а зі збірною Бразилії двічі ставав чемпіоном світу – у 1994 та 2002 роках.

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