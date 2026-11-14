Світоліна розповіла, що допомогло їй перемогти Соболенко та вийти до півфіналу Підсумкового турніру

Українська тенісистка прокоментувала свій поєдинок проти принципової суперниці

Українська тенісистка Еліна Світоліна у післяматчевому інтерв'ю поділилася емоціями щодо перемоги над першою ракеткою світу Ариною Соболенко у заключному матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA. Про це повідомляє «Главком».

Що допомогло перемогти Соболенко

Світоліна здолала Соболенко, здобувши лише другу перемогу в їхньому восьмому очному протистоянні. За словами українки, їй довелося докласти чимало зусиль, щоб зберігати концентрацію протягом усього матчу. «Це був надзвичайно складний матч, особливо психологічно. Я просто намагалася зосереджуватися на кожному окремому розіграші, знайти свою гру й зберегти бойовий настрій до самого кінця. У моїй грі були певні спади й підйоми, але я дуже рада, що змогла дотримуватися свого тактичного плану», – розповіла тенісистка.

Українка назвала поєдинок справжніми американськими гірками. Після впевнено проведеного першого сету Соболенко зуміла додати, тому у вирішальній партії Світоліній довелося боротися за кожен м'яч. «У третьому сеті я намагалася повертати на її половину корту хоча б на один м'яч більше, зберігати бойовий настрій і грати кожен розіграш так, ніби він останній», – пояснила Еліна.

Окремо Світоліна відзначила важливість роботи ніг. За її словами, незвичне обертання м'яча у виконанні білоруски вимагало правильно обирати позицію на корті, щоб якісно відповідати на потужні удари суперниці. «Мені потрібно було правильно займати позицію щодо м'яча, щоб мати можливість якісно виконувати удари у відповідь. Адже вона використовувала будь-яку можливість атакувати короткий м'яч. Тому для мене ключовим чинником сьогодні стала саме робота ніг», – зазначила тенісистка.

Думки Світоліної про наступну суперницю

У півфіналі Підсумкового турніру українсь тенісистка зіграє проти чешки Лінди Носкової. Світоліна вже перемагала її цього року в Штутгарті, однак очікує на непросте протистояння. «Вона справді дуже непроста суперниця, яка потужно б'є по м'ячу. Тому насамперед мені потрібно добре відновитися фізично, а потім внести кілька тактичних корективів з урахуванням її гри. Я з нетерпінням чекаю на цей матч», – підсумувала тенісистка.

Нагадаємо, що Світоліна розгромила прихильницю Лукашенка Соболенко і вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA.