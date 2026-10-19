Снігур і Калініна після поразок продовжать виступи в Китаї через особливе правило тенісу

Ангеліна Калініна отримала другий шанс у Нінбо

Українки не пройшли кваліфікацію, але потрапили до основної сітки турніру

Вітчизняні тенісистки Дар'я Снігур і Ангеліна Калініна отримали статус «лакі-лузерок» на Ningbo Open. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу змагань.

Обидві українки зазнали поразок у фіналі кваліфікації турніру. Снігур програла польській тенісистці Катаржині Каві, відмовившись від боротьби в другому сеті. Калініна за тим же сценарієм поступилася нейтральній білорусці Аляксандрі Сасновіч.

Утім, українські тенісистки потрапили в перший раунд основної сітки після зняття інших. Калініна замінила співвітчизницю Еліну Світоліну, яка відмовилася від участі в змаганнях. Натомість Снігур виступить замість польської тенісистки Маї Хваліньскої.

«Лакі-лузерки» вже отримали суперниць у першому колі. Калініна протистоятиме титулованій італійці Жасмін Паоліні, а Снігур матиме нагоду взяти реванш у польки Кави. Обидва поєдинки заплановані на 20 жовтня.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.