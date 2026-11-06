Світоліна отримала шанс поїхати з Підсумкового турніру новим елітним спорткаром

Еліна Світоліна позмагається за призові та автомобіль

Чемпіонка сезонних змагань матиме нагоду поповнити власний автопарк

Переможниця прийдешнього Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) отримає ключі від автомобіля Mercedes-AMG SL. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу змагань.

Легкий спорткар класу люкс матиме особливий дизайн. Чемпіонка WTA Finals отримає авто фіолетової барви – фірмової для асоціації. Mercedes-AMG SL, вочевидь, стане компенсацією після зменшення призового фонду змагань.

У порівнянні з минулорічним турніром призові зменшаться на 35 %. Переможниця WTA Finals заробить 3,37 млн доларів, якщо здолає груповий етап без поразок. Гонорари всім тенісисткам загалом складуть 10 млн «зелених».

На титул в американському Індіан-Веллсі претендують вісім спортсменок. Серед них – перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона вже тріумфувала на Підсумковому турнірі в 2018 році.

Made for a champion. 🏆💜 Meet the FAGE WTA Finals Winner’s Car: a one-of-a-kind MANUFAKTUR Made to Measure Mercedes-AMG SL, inspired by the WTA’s iconic purple brand color. @MercedesBenzUSA | #FAGEWTAFinals https://t.co/pVh6GDmAyP — wta (@WTA) — wta (@WTA) November 6, 2026

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.