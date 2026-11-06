Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Світоліна отримала шанс поїхати з Підсумкового турніру новим елітним спорткаром

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна отримала шанс поїхати з Підсумкового турніру новим елітним спорткаром
Еліна Світоліна позмагається за призові та автомобіль
фото: EFE

Чемпіонка сезонних змагань матиме нагоду поповнити власний автопарк

Переможниця прийдешнього Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) отримає ключі від автомобіля Mercedes-AMG SL. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу змагань.

Легкий спорткар класу люкс матиме особливий дизайн. Чемпіонка WTA Finals отримає авто фіолетової барви – фірмової для асоціації. Mercedes-AMG SL, вочевидь, стане компенсацією після зменшення призового фонду змагань.

У порівнянні з минулорічним турніром призові зменшаться на 35 %. Переможниця WTA Finals заробить 3,37 млн доларів, якщо здолає груповий етап без поразок. Гонорари всім тенісисткам загалом складуть 10 млн «зелених».

На титул в американському Індіан-Веллсі претендують вісім спортсменок. Серед них – перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона вже тріумфувала на Підсумковому турнірі в 2018 році.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

Читайте також:

Теги: Mercedes Підсумковий турнір Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світоліна: Не завжди можливо пояснити всі нюанси таких особистих і складних рішень в одному дописі
Розлучення Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса: з'явився новий коментар тенісистки
20 жовтня, 11:07
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс продовжують проживати разом після розставання – ЗМІ
21 жовтня, 12:20
Еліна Світоліна взяла паузу в сезоні-2026
Світоліна на фоні розлучення відмовилася від участі в Tokyo Open
22 жовтня, 14:37
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується
Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: з'явився перший коментар французького тенісиста
23 жовтня, 20:42
Еліна Світоліна вчетверте в кар’єрі зіграє на WTA Finals
Визначилися суперниці Еліни Світоліної на груповому етапі Підсумкового турніру
4 листопада, 09:47
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується
Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс емоційно звернувся до їхньої доньки Скай
4 листопада, 18:42
фото: Svitolina Foundation
Еліна Світоліна розповіла, чому Сергій Стаховський долучився до її команди
Вчора, 12:19
Еліна Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалася на Підсумковий турнір
На Підсумковому турнірі WTA змінився формат фотосесії: чи пов’язано це зі Світоліною?
Сьогодні, 10:36
Єва Лис і Марта Костюк підкорили мережу
Марта Костюк дуетом із німкенею Євою Лис заспівала хіт «Океану Ельзи»
2 листопада, 10:59

Теніс

Одна з провідних українських тенісисток анонсувала паузу в кар'єрі
Одна з провідних українських тенісисток анонсувала паузу в кар'єрі
Світоліна отримала шанс поїхати з Підсумкового турніру новим елітним спорткаром
Світоліна отримала шанс поїхати з Підсумкового турніру новим елітним спорткаром
На Підсумковому турнірі WTA змінився формат фотосесії: чи пов’язано це зі Світоліною?
На Підсумковому турнірі WTA змінився формат фотосесії: чи пов’язано це зі Світоліною?
Еліна Світоліна розповіла, чому Сергій Стаховський долучився до її команди
Еліна Світоліна розповіла, чому Сергій Стаховський долучився до її команди
Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс емоційно звернувся до їхньої доньки Скай
Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс емоційно звернувся до їхньої доньки Скай
Легендарний тенісист стане членом ради директорів «Реала»
Легендарний тенісист стане членом ради директорів «Реала»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
93K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
50K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua