Одна з лідерок українського тенісу оголосила про завершення сезону

Колишня перша ракетка України цьогоріч на корт не повернеться

Українська тенісистка Ангеліна Калініна достроково завершила сезон-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Досвідчена українка ухвалила рішення після вильоту з Ningbo Open. У першому раунді турніру в Китаї вона зазнала прикрої поразки від Жасмін Паоліні. Італійська тенісистка виграла перший сет, а в другому Калініна поступилася, розгубивши солідну перевагу (5:0).

«На цьому мій сезон-2026 завершився. Час відпочити, відновити сили й повернутися сильнішою. До зустрічі у 2027 році», – написала українська тенісистка.

Калініна цьогоріч чотири рази зіграла фінали турнірів під егідою Жіночої тенісної асоціації (WTA). Українка завоювала два трофеї в турецькій Антальї. У складі збірної України вона дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, оформивши три перемоги за турнір.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.