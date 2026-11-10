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«Це не спрацювало». Світоліна відреагувала на невдалий старт Підсумкового турніру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Це не спрацювало». Світоліна відреагувала на невдалий старт Підсумкового турніру
Еліна Світоліна продовжить боротьбу за океаном
фото: EFE

Перша ракетка України поступилася росіянці Міррі Андрєєвій

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала поразку на початку групового етапу Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Лідерка вітчизняного тенісу програла «нейтралці» Міррі Андрєєвій у двох сетах. У першій партії Світоліна віддала лише один гейм на власній подачі (4:6). Натомість у другому сеті російська тенісистка повісила представниці України «бублик» (6:0).

«Думаю, перший сет був не таким уже й поганим. Я не використала кілька своїх можливостей, а в другій партії суперниця підвищила рівень гри. Я намагалася змінити тактику, але, на жаль, це не спрацювало», – заявила Світоліна.

Водночас українка оптимістично налаштована щодо продовження боротьби на турнірі. Вона анонсувала роботу над проблеми моментами перед поєдинком проти чеської тенісистки Кароліни Мухової. Зокрема, Світоліна працюватиме над тактичними нюансами та прагне «перезавантажитися».

«У цьому й полягає привабливість такого формату. Завтра для мене найважливішим буде повернути самовладання й знайти трохи більше своєї гри. Думаю, те, що я вже провела один матч, також мені трохи допоможе. Тому ми з командою намагатимемося проаналізувати сьогоднішню гру, виконати домашню роботу й завтра попрацювати, щоб краще підготуватися до наступної зустрічі», – заявила українська тенісистка.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: Еліна Світоліна теніс Підсумковий турнір

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