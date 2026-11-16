Стало відомо, яку суму Еліна Світоліна заробила на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна дійшла до фіналу Підсумкового турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна заробила $1,5 млн на Підсумковому турнірі 2026. Про це повідомляє «Главком».

Світоліна отримала $220 тисяч за участь у турнірі, $460 тисяч – за дві перемоги на груповому етапі

За вихід до фіналу Еліна заробила ще $820 тисяч.

У підсумку, загальна сума призових, зароблених Еліною Світоліною на Підсумковому турнірі, склала $1,5 мільйона.

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026.

У першій партії Еліна Світоліна постійно була у ролі наздоганяючої. Вона віддала суперниці перший гейм на своїй подачі, але потім змогла зробити зворотній брейк і зрівняти рахунок до 2:2. Далі наша тенісистка навіть стала ситуативною лідеркою сету (3:2), але потім програла три поспіль гейми і рахунок став 3:5. Українку це не спинило, бо вона відігралася і зробила рахунок 5:5, але кінцівка все ж залишилася за росіянкою – 5:7.

У другому сеті грі була притаманна подібна динаміка. Партія знову почалася з брейку від Андрєєвої, але Світоліна у дуже важкому геймі вирвала собі зворотній брейк. Українка після цього знову заробила лідерство (2:1), утім після цього третя ракетка світу видала серію з трьох поспіль виграних геймів поспіль, що зробило рахунок 2:4. Вирішальним геймом другої партії став сьомий гейм, де Андрєєва мала одразу чотири можливості заробити подачу на матч. Жодну з них вона не реалізувала, і Світоліна отримала шанс залишитися у грі.

Наступний гейм Андрєєва, тому Світоліна опинилася під значним тиском, де їй треба було брати два гейми поспіль. На жаль, зробити їй це не вдалося, і тому титул чемпіонки Підсумкового турніру відійшов Міррі Андрєєвій.